رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید برنامه مشخص داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد هاشمی در شصت و سومین نشست اتحادیه فوتبال که صبح امروز برگزاری شد در مورد شرایط رئیس آینده فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلوب فوق افزود: یکی از ویژگی های رئیس فدراسیون برنامه داشتن برای موفقیت فدراسیون است. این برنامه باید شامل برنامه های بلند مدت و یا میان مدت باشد و به صورت خیلی روشن و شفاف بیان شود. ضمن اینکه باید مشخص شود که چه اهدافی را برای اجرایی شدن این برنامه ها دارد.

مدیرعامل باشگاه سایپا همچنین تاکید کرد: مدیر آینده که بالاترین سمت را در فدراسیون فوتبال خواهد داشت باید مهارت اداری و مدیریت کلان را بداند .

هاشمی اضافه کرد: کسی که می خواهد رئیس فدراسیون شود را نباید از دیدگاه سیاسی ، ورزشی ، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد. بلکه کسی که در راس فدراسیون قرار می گیرد باید یک مدیرحرفه ای ، آشنا به ورزش ، مدیریت کلان و درنهایت برنامه مدار باشد و مهم نیست که او صرفا فردی ورزشی باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون اگر یک هدف داشته باشد کافی است و آن هدف این که در جهت استقلال مالی فدراسیون و باشگاه ها حرکت کند و سیاستی را در این زمینه در نظر بگیرد که کاملا منحصر به سازماندهی فوتبال ما باشد.

مدیرعامل باشگاه سایپا درپایان گفت: مدیر بعدی باید در عرصه خصوصی سازی باشگاه ها بهترین اقدام را انجام دهد تا باشگاه ها برای رسیدن به این هدف اقدامات بهتری را انجام دهد.