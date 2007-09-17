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۲۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۵۵

مدیرعامل سایپا:

رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید برنامه مشخص داشته باشد

رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید برنامه مشخص داشته باشد

مهرداد هاشمی با تاکید بر اینکه رئیس آینده فدراسیون فوتبال باید برنامه مشخصی برای موفقیت این رشته داشته باشد گفت: رئیس بدون برنامه به موفقیتی دست پیدا نخواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد هاشمی در شصت و سومین نشست اتحادیه فوتبال  که صبح امروز برگزاری شد در مورد شرایط رئیس آینده فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلوب فوق افزود:  یکی از ویژگی های رئیس فدراسیون برنامه داشتن برای موفقیت فدراسیون است. این برنامه باید شامل برنامه های بلند مدت و یا میان مدت باشد و به صورت خیلی روشن و شفاف بیان شود. ضمن اینکه باید مشخص شود که چه اهدافی را برای اجرایی شدن این برنامه ها دارد.

مدیرعامل باشگاه سایپا همچنین تاکید کرد: مدیر آینده  که بالاترین سمت را در فدراسیون فوتبال خواهد داشت باید مهارت اداری و مدیریت کلان را بداند .

هاشمی اضافه کرد: کسی که می خواهد رئیس فدراسیون شود را نباید از دیدگاه  سیاسی ، ورزشی ، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار داد. بلکه کسی که در راس فدراسیون قرار می گیرد باید یک مدیرحرفه ای ، آشنا به ورزش ، مدیریت کلان و درنهایت برنامه مدار باشد و مهم نیست که او صرفا فردی ورزشی باشد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون اگر یک هدف داشته باشد کافی است  و آن هدف این که در جهت استقلال مالی فدراسیون و باشگاه ها حرکت کند و سیاستی را در این زمینه در نظر بگیرد که کاملا منحصر به سازماندهی فوتبال ما باشد.

مدیرعامل باشگاه سایپا درپایان گفت: مدیر بعدی باید در عرصه خصوصی سازی باشگاه ها بهترین اقدام را انجام دهد تا باشگاه ها برای رسیدن به این هدف اقدامات بهتری را انجام دهد.

کد مطلب 553716

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