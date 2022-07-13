مسعود عامری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اولین اهدای پلاکت به روش آفرزیس در پایگاه انتقال خون شاهرود انجام شد، ابراز کرد: امروز شاهد افتتاح آزمایشی اولین دستگاه پلاکت فرزیس برای نخستین بار در پایگاه انتقال خون شاهرود هستیم.

وی با بیان اینکه اهداکنندگان خون در شاهرود تا قبل از این تنها می توانستد خون کامل خود را اهدا کنند، ابراز کرد: با پیگیری‌های انجام شده و حمایت انتقال خون استان سمنان، یک دستگاه پلاکت فرزیس به این شهرستان اختصاص داده شده است.

رئیس انتقال خون شاهرود گفت: از این پس اهداکنندگان می‌توانند در کنار اهدای خون کامل و در زمانی که بیماران به این فرآورده خونی نیازمند هستند با استفاده از این دستگاه فرآورده پلاکت را نیز اهدا کنند تا مرکز بتواند آن را در اختیار بیماران نیازمند به آنان قرار دهد.

عامری درباره ضرورت‌های اجرای این طرح بیان کرد: راه اندازی بخش جراحی قلب و بخش کموتراپی (شیمی درمانی) در شهرستان یکی از مواردی است که نیاز به فرآورده‌های خونی را افزایش داده است.

وی با بیان اینکه به خصوص در این شهرستان نیاز به پلاکت بیش از گذشته وجود دارد، گفت: این دستگاه امکان می‌دهد که بتوانیم صرفاً پلاکت از افراد اهدا کننده دریافت کنیم و نیاز به اهدای کامل خون نیست.