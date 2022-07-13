به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد چراغپور شامگاه سه‌شنبه در یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرکرد با اشاره به احداث طرح چاه‌های جذبی در شورای دوره ششم، گفت: در ماه‌های گذشته مصوب شد که شهرداری در پروانه ساخت‌ها، طرح احداث چاه‌های جذبی برای منازل را در نظر بگیرد اما تا به امروز هیچ اقدامی از شهرداری صورت نگرفته است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهرکرد مطرح کرد: چاه‌های جذبی که هزینه حفر آن‌ها نیز بالا نیست، می‌توانند باعث تقویت سفره‌های زیرزمینی، ذخیره آب باران، کمک به مهار فرونشست، جلوگیری از هدر رفت سیلاب‌ها و آب‌گرفتگی معابر شود که می‌توان آن‌ها را در پارک‌ها و معابر شهری احداث کرد.



وی به تأمین روشنایی معابر و پارک‌های شهرکرد در شب اشاره کرد و عنوان کرد: متأسفانه مدتی است روشنایی معابر و خیابان‌های اصلی، کوچه‌ها، مسیرهای پیاده شهر به شدت کاهش پیدا کرده و خاموشی معابر شهرکرد، چهره شب شهرمان را به هم ریخته و شهر را برای حیات و زیست شبانه به خصوص برای پیاده‌ها نامناسب کرده است.

چراغپور با اشاره به درخواست‌ها و گلایه‌های متعدد شهروندان در خصوص ضرورت جمع آوری و کنترل سگ‌های بلاصاحب، افزود: اقدامات انجام گرفته در این خصوص کافی نیست و لازم است سازمان مدیریت پسماند اقدامات جدی صورت دهد.

رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهرکرد در پایان با اشاره به اینکه ١٢٠ روز تا شروع فصل سرما مانده است، عنوان کرد: شهرداری نسبت به آغاز عملیات پروژه‌های عمرانی در شهر مطابق بودجه‌های پیش بینی شده اجرا کنند.