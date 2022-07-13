به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم محمدزاده صبح چهارشنبه در جمع فعالان تجاری اظهار داشت: اقدامات بیار خوب در زمینه تعاونی‌های مرزنشینان در استان بوشهر صورت گرفته و برنامه‌های مهمی در دست اجرا داریم.

وی از راه اندازی سامانه جدید یکپارچه مرزنشینان خبر داد و اضافه کرد: ایجاد دسترسی به سامانه مرزنشینان، کاهش مبلغ صدور کارت مبادلات مرزنشینان، واگذاری خدمات مرزنشینان از مرکز استان به شهرستان‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با حوزه تجارت مرزنشینی است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: فرآیند نام نویسی در مناطق مرزی مشمول در محل بخشداری‌های مرکزی به عنوان متصدیان نام نویسی در حال انجام است.

وی با اشاره به تصویب نامه هیأت وزیران به منظور اجرای برنامه ملی تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی افزود: متقاضیان مشمول می‌توانند جهت ثبت نام از طریق سامانه الکترونیکی مرزنشینان اقدام نمایند.

محمد زاده با اشاره به اینکه چنانچه تاریخ اعتبار کارت هر کدام از مرزنشینان منقضی شده است جهت استفاده از تسهیلات تعاونی‌های مرزنشینی نسبت به تمدید کارت‌های خود اقدام نمائید.

وی با اشاره به نام نویسی در سامانه الکترونیک مرزنشینان و مزایای آن اظهار داشتند: عضویت در این سامانه جهت مرزنشینانی است که در حریم ۴۵ کیلومتری مرز ساکن هستند، لحاظ می‌شود و معافیت‌های واردات کالا و واریز ارز به این کارت به ازای هر نفر از خانواده سالانه ۱۵۰ دلار در نظر گرفته شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: شرکت‌های تعاونی مرزنشینان استان به ازای هر نفر عضو تحت پوشش سالیانه ۱۵۰ دلار سهمیه ارزی جهت واردات کالا بهره مند می‌شوند.