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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۰۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد؛

رویداد سراسری «دختران حاج قاسم» طلیعه ای برای کشف استعدادها است

رویداد سراسری «دختران حاج قاسم» طلیعه ای برای کشف استعدادها است

زنجان- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: رویداد سراسری حاج قاسم می تواند طلیعه ای برای کشف استعداد ها و نظام مسائل مجموعه ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید احمدی در رویداد سراسر «دختران حاج قاسم» با بیان اینکه این رویداد می‌تواند با حضور مربیان طلیعه‌ای برای کشف استعدادها و نظام مسائل مجموعه‌ها باشد، گفت: با احصاء این نظام مسائل با راهنمایی مربیان می‌توانیم برای اولویت بندی مسائل و راهکارهای و روش‌های حل مسائل برنامه ریزی داشته باشیم.

وی افزود: جمع حاضر منتخب، جمع جوان و نوجوان با نشاط و پرانرژی است و یکی از ویژگی‌های این دوره با نشاط بودن این دوره است.

حجت الاسلام احمدی ادامه داد: این دوره و دوره‌های بعدی که قراراست در خدمت این جمع هستیم شاهد شروع یک حرکت عظیم و فاخر در سطح استان و شهرستان‌ها و در مجموعه‌های مختلف باشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی گیلان تصریح کرد: با توجه به اهمیت ایجاد تشکل‌های دخترانه جهادگر فرهنگی اجتماعی و اهمیت عرصه دختران در سیاست‌های کلان کشور و گام دوم انقلاب اسلامی این تشکل‌ها باهمت دانش‌آموختگان در راستای جلوگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در عرصه فرهنگی دختران و بانوان به‌صورت خودجوش به فعالیت می‌پردازند.

رویداد سراسری دختران حاج قاسم با حضور ۱۲۰ نفر از دختران متوسطه استان در طول ۳ روز از ۲۰ الی ۲۳ تیرماه در اردوگاه شهید باکری استان برگزار می‌شود.

کد مطلب 5537371

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