شورای شهر منافع حومه تبریز را در نظر بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی جعفری‌آذر صبح امروز در نشست هم‌اندیشی اعضای شورای اسلامی شهر و اعضای هیأت تطبیق فرمانداری تبریز در رابطه با مصوبات و اقدامات صورت گرفته در راستای توسعه تبریز، اظهار داشت: این اقدامات باید به صورتی باشد که منافع آن نه‌تنها شامل تبریز بلکه حومه تبریز را هم تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: از اعضای شورا و شهردار تبریز به خدماتی که اخیراً در سطح شهر صورت گرفته، قدردانی می‌کنم. تبریز مسائل و مشکلات مختلفی دارد که به همراهی همگانی جهت رفع آنها نیاز داریم. در دوران جدید هیأت تطبیق از اساتید حقوقی و مالی نیز به اعضا اضافه کرده‌ایم تا حداکثر تعامل را با رعایت موارد قانونی و در چارچوب وظایف خودمان داشته باشیم.

فرماندار تبریز ادامه داد: از حضور شهردار و اعضای شورای شهر در جلسات هیأت تطبیق برای توضیح در خصوص مصوبات و لایحه‌ها استقبال می‌کنیم. همه ما تلاش می‌کنیم تا در کنار یکدیگر گام مثبتی در رفع مشکلات شهرمان برداریم. پیشرفت، عمران و آبادانی تبریز دغدغه همه‌مان بوده و هیچ تعارض منافعی در این خصوص وجود ندارد.

علی نوای‌باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز در ابتدای این جلسه گفت: در عموم مسائل جامعه، ابهامات و مشکلات ناشی از عدم تعامل، تفاهم و گفت‌وگو بوده که موارد مربوط به شهرداری، شورا و هیأت تطبیق هم جزو همین مسائل است. اگر جلسه امروز منجر به درجه‌ای از هم‌افزایی شود، قطعاً به هدف رسیده اما طبیعی است که نمی‌توان تمام مسائل را در یک جلسه مطرح کرده و به نتیجه رسید، بنابراین این جلسات می‌تواند تداوم پیدا کند.

وی یادآور شد: این انتظار وجود ندارد که مصوبه‌ها به صورت ۱۰۰ درصدی تأیید شوند. با این حال در رد مصوبات فهم کامل از موضوع وجود داشته و تصمیمی گرفته شود که به نفع شهر و همشهریان باشد، پیشنهادم این است که اعضای شورا با حضور در جلسه هیأت تطبیق بتوانند توضیحات لازم در خصوص لوایح و مصوبات را ارائه کنند.

حجت‌الاسلام رسول برگی، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز این جلسه بیان داشت: جلسه امروز، جلسه تعامل، هم‌فکری و اندیشه‌ورزی است تا بتوانیم به بهترین شکل به شهرمان خدمت کرده و با تدوین برنامه‌های مناسب شاهد پیشرفت شهرمان باشیم.

وی با اشاره به تأثیر حضور نماینده شورای اسلامی شهر در جلسات هیأت تطبیق متذکر شد: این اقدام می‌تواند در رفع ابهامات احتمالی مؤثر باشد همچنین مشکل خاصی وجود ندارد و می‌توان با هماهنگی و تعامل بیشتر نسبت به رفع مسائل موجود اقدام کرد.