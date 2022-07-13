برنامه «شب آواز عشایر» در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان گفت: استفاده از فرهنگ عشایر به عنوان فرهنگی غنی که ویژگی‌های ارزشمندی را در دل خود دارد می‌تواند به بازآفرینی و بازسازی ارزش‌ها در جامعه کنونی کمک شایانی کند.

اسحاق آقایی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: حوزه هنری استان با تکیه برسند تحول خود که به رویکرد فرهنگ حماسی عشایر تعلق یافته است با اجرای برنامه‌های گوناگون سعی در تزریق این فرهنگ غنی و بازسازی هویتی فرهنگی را در جامعه کنونی دارد.

آقایی تصریح کرد: برنامه «شب آواز عشایر» با حضور خوانندگان ۸ استان عشایر نشین کشور و اقشار مختلف مردم در پارک ولایت شهر یاسوج برگزار شد.

وی افزود: اجرای موسیقی محلی کهگیلویه و بویراحمد، بوشهری، بختیاری وموسیقی کردی کرمانشاه و ایلام یک بخش از برنامه و اجرای شاهنامه خوانی کهگیلویه وبویراحمد، بختیاری، کردی کرمانشاه و ایلام بخش دیگر این برنامه بود که با تاکید بر روحیه حماسی و ارزش‌های فرهنگ عشایری برگزار شد و با استقبال مردم روبرو شد.

مسئول واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری استان بیان کرد: در ادامه طی سال جاری این برنامه با حضور خوانندگان فولکور کهگیلویه و بویراحمد در شهر تهران برگزار خواهد شد.