تربیت نیروی متخصص دینی در حوزه های علمیه/حاکمیت فرهنگی مساجد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام صبح چهارشنبه در همایش مسجد جامعه پرداز بیان کرد: حرکت برای بهبود جایگاه مسجد در جامعه آغاز شده و شاهد هستیم که برنامه‌های که پیش تر طراحی شده بود در حال اجرایی شدن است.

وی ادامه داد: مجموعه تلاش‌های صورت گرفته بیانگر آن است که برنامه‌ها در حال محقق شدن است و به جرأت می‌توان گفت اگر به دنبال موفقیت در فعالیت‌های اجتماعی هستند باید توجه ویژه ای به موضوع حاکمیت مساجد داشته باشیم.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر از مسجد فاصله گرفته شود نباید انتظار داشت که جامعه به موفقیت برسد و فعالیت‌های اجتماعی باید با برنامه ریزی در مساجد اجرایی شود.

آیت الله دژکام ادامه داد: یک خلأ در شهر شیراز وجود داشته و باید این مشکل در شیراز با همکاری دستگاه‌های مختلف برطرف گردد این در حالی است که تفاوت جامعه اسلامی با سایر جوامع در دین داری است.

او متذکر شد: دین داری یک سبک زندگی است و به دنبال ساماندهی فرد و جامعه در زندگی و آخرت است و باید برای زندگی و آخرت با توجه به رویکرد دین داری برنامه ریزی نمود.

امام جمعه شیراز عنوان کرد: مسجد کانون محور زندگی است و مؤمن نیز به دنبال حرکت به سمت تعالی است از این رو اگر به دنبال جامعه پردازی هستیم باید نسبت به تربیت نیروی انسانی مؤمن و توانمند اقدام کرد.

آیت الله دژکام افزود: هیچکس نمی‌تواند منکر مدیریت عالم دینی در مساجد به عنوان محور فعالیت‌های دینی و اجتماعی باشد اگر عالم دینی وجود نداشته باشد نباید انتظار داشت که جامعه پردازی در جامعه شکل بگیرد این در حالی است که عالمان دینی دارای روحیه و تربیت دینی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عالم دینی محوریت مسجد و محله را داشته است و تصریح کرد: اولین وظیفه حوزه علمیه آن بوده که حداقل‌های علمیت دینی را به طلاب آموزش دهند تا مشکلات دینی در مساجد به حداقل برسد.

به اعتقاد امام جمعه شیراز اگر به دنبال تحقق جامعه پردازی هستیم باید در گام نخست حوزه‌های علمیه نسبت به تربیت نیروهای متخصص دینی اقدام کند.

آیت الله دژکام یادآور شد: برخی از واژه‌ها فریب دهنده طلاب است نباید فراموش کنند که مدیریت مساجد از جنس مدیریت ادارات نیست بلکه باید با اقدامات جهادی برای مردم کار کرد.