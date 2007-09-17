هنرهای مختلف برای انتقال معارف رضوی بسیج شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید جواد رفائی ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: امروز هنر و اقسام آن از ابزارهای مهم و اصلی مقابله با شبیخون فرهنگی است زبان هنر زبان زیبا و دلپذیر است اما در معارف اسلامی به خصوص مباحث امامت و ولایت کمتر استفاده شده است .

وی افزود: فیلم ولایت عشق در معرفی شخصیت امام رضا (ع) و زمان حضور این امام همام در ایران با تمام مشکلاتی که ساخت فیلم داشته موفق بوده است و با هیچ زبان دیگری امکان نداشت این همه تاریخ به مردم گفته شود و مردم آن را بفهمند.

رفائی اظهار داشت: همه هنرمندان ما در ایران اسلامی و اقصی نقاط جهان ارادتمند به حضرت امام رضا (ع) هستند و همه دوست دارند کاری کنند که مورد عنایت آقا و مولایشان قرار بگیرند.

وی در ارتباط با برگزاری جشنواره خوشنویسی در یزد یادآور شد: هنوز آثار سفر حضرت رضا (ع) از مدینه به مرو که از یزد گذشتند در این خطه به یادگار مانده است و این استان یکی از مناسب ترین استانها برای برگزاری این جشنواره بوده و هست.

دبیر چهارمین جشنواره خوشنویسی رضوی تاکید کرد: هنر خوشنویسی در یزد از قدیم الایام مطرح بوده و این استان خوشنویسان بسیار خوبی داشته و دارد بنابراین از سال دوم برگزاری جشنواره امام رضا (ع) این استان جشنواره خوشنویسی رضوی را به صورت کشوری برگزار کرد در سال 85 گستره این جشنواره به جهان اسلام تغییر یافت که سال گذشته بیش از 70 اثر از خوشنویسان سه کشور عراق ، افغانستان و سوریه شرکت داشته اند.

وی در ارتباط با چهارمین جشنواره خوشنویسی تاکید کرد: تا کنون آثاری از چند هنرمند کشورهای مصر، هند، پاکستان و آلمان رسیده است و پیش بینی می شود هم سطح آثار ارسالی خوشنویسان جهان اسلام از سال قبل بهتر باشد و هم تعداد شرکت کنندگان و کشورها از سال قبل بیشتر باشد البته این قسمت به همت سازمان فرهنگ و ارتبطات اسلامی بر می گردد.

رفائی افزود: حضور استانها در جشنواره امام رضا (ع) باید کیفی باشد تا هنرمندان طراز اول و توانمند خلاق کشور در این جشنواره شرکت کنند و به خلق آثار هنری بپردازند.

وی عنوان کرد: در ده روز برگزاری جشنواره از میلاد حضرت معصومه (ع) تا میلاد امام رضا (ع) نقطه بارز در استانها تبلیغات و کارهای فرهنگی و هنری امام رضا ( ع ) باشد تا بر مردم بتوانند آثار جشنواره را ببینند.

دبیر جشنواره خوشنویسی رضوی یزد گفت: اگر این جشنواره بتواند در رساندن معارف رضوی به مردم موفق باشد حتما مورد عنایت امام رضا (ع) قرار خواهد گرفت همان طور که آن حضرت فرموده کسی که معارف ما را به مردم برساند از رحمت خدا برخوردار خواهد بود.

وی تاکید کرد: برگزیدگان این جشنواره باید مانند جشنواره های خوارزمی و .. . از تسهیلات خاصی برخوردار باشند تا هنرمندان برجسته ترغیب شوند در این جشنواره شرکت کنند.

رفائی مهلت ارسال آثار را پایان مهر ماه اعلام کرد: پنجمین جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) ازمیلاد کریمه اهل بیت تا میلاد امام رضا ( ع ) در 30 استان کشور برگزار می شود.