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۲۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

نیویورک تایمز :

آمریکا توجیهی برای تصویب قطعنامه جدید بر ضد ایران ندارد

آمریکا توجیهی برای تصویب قطعنامه جدید بر ضد ایران ندارد

آمریکا در حال حاضر مدرک کافی برای اثبات اتهامات ایران مبنی بر تخطی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و در نتیجه صدور قطعنامه جدید بر ضد تهران و افزایش تحریم ها علیه ایران در اختیار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی کوتاه در این زمینه نوشت : آمریکا در حال حاضر مدرک چندانی برای متهم کردن ایران و اثبات کارشکنی های ایران در تخطی از قطعنامه های قبلی شورای امنیت در اختیار ندارد؛ از همین رو نمی تواند قطعنامه جدیدی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد برضد ایران به تصویب برساند.

این روزنامه نوشت : آمریکا نمی تواند این مطلب را ثابت کند"ایرانیانی که سفر آنها به خارج از این کشور از دید شورای امنیت مسئله دار است به خارج از ایران سفر کرده اند ؛ علاوه بر آن، آمریکا نمی تواند این نکته را ثابت کند که شرکت های فعال در امر برنامه موشکی و هسته ای ایران اقدام به داد و ستد با شرکت های خارجی کرده اند."

در همین رابطه یک دیپلمات غربی به نیویورک تایمز گفت : علاوه بر آنکه آمریکا از اقدامات چین و روسیه در عدم حمایت از طرح واشنگتن برای افزایش فشارها بر ایران ناراحت است، مخالفت شرکت های اروپایی با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران نیز آمریکا را در تنگنا قرار داده با این حساب بوش نمی تواند امید چندانی درباره به ثمر نشستن تلاش های خود برای افزایش فشارها بر تهران داشته باشد. 

کد مطلب 553746

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