شهریه مدارس قزوین ۳۰تا ۳۵درصد افزایش داشته است

سیامک مهدیکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت ثبت نام مدارس اظهار کرد: ثبت نام دانش‌آموزان در مقطع اول ابتدایی از ۱۰ خردادماه و دانش‌آموزان متوسط اول از ۳۰ خرداد ماه آغاز شده است که در این میان با توجه به مشخص نبودن نتایج تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه دوم ثبت نام این مقطع هنوز آغاز نشده است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین اظهار کرد: پیش بینی ما برای ثبت نام نوآموزان حدود ۲۵ هزار نفر است که سنجش این دانش‌آموزان از پنجم تیرماه آغاز شده و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

وی عنوان کرد: شهریه ابلاغی در سال جاری به فراخور شرایط و امکانات مدارس، نیروهای انسانی، فعالیت، اجاره و میزان خدمات از ۴ تا ۱۷ میلیون است که نسبت به سال گذشته بین ۳۰ الی ۳۵ درصد افزایش داشته است.

این مسئول ابراز کرد: ثبت نام کلیه مدارس تا پایان مرداد ماه ادامه دارد اما در شرایط استثنایی ثبت نام در شهریور ماه نیز انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: اولویت ثبت نام برای دانش‌آموزان بر اساس نزدیک ترین منطقه جغرافیایی به منزل انجام می‌شود اما در صورتی که سهمیه مدارس تکمیل شود دانش‌آموزان باید برای ثبت نام به دومین مدرسه که در نزدیک محل زندگی آنان قرار دارد مراجعه کنند.

وی در پایان گفت: اگر چه تلاش ما این است که به تمام درخواست‌های مراجعین با سعه‌صدر و خوش رویی پاسخ دهیم اما مراجعین در صورت مشاهده مسائل می‌توانند مسائل خود را به اداره آموزش و پرورش منتقل کنند تا همکاران ما پیگیر امور بوده و در راستا مرتفع شدن آن گام بردارند.