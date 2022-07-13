۱۱٠٠ لیتر سوخت قاچاق در کهگیلویه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی «فیلگاه» این شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودروی وانت سایپا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی ابراز داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط کردند.

موسوی گفت: متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.