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۲۲ تیر ۱۴۰۱، ۱۶:۴۶

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه:

۱۱٠٠ لیتر سوخت قاچاق در کهگیلویه کشف شد

۱۱٠٠ لیتر سوخت قاچاق در کهگیلویه کشف شد

یاسوج_ فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه گفت: مأموران انتظامی این شهرستان در بازرسی از یک دستگاه خودروی وانت سایپا یک هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی افزود: مأموران پاسگاه انتظامی «فیلگاه» این شهرستان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودروی وانت سایپا مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی ابراز داشت: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از این خودرو، یک هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط کردند.

موسوی گفت: متهم دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5537485

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