۴۶ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی آذربایجان غربی انجام شد

عبدالحمید سرتیپی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه ۴۶ هزار و ۷۰۷ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی استان انجام شده است، افزود: بر اساس بازرسی‌ها انجام شده طی سه ماهه نخست امسال ۴ هزار و ۸۲۳ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از یک هزار و ۱۱۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریال شده که جهت رسیدگی و صدور حکم نهایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.

وی ادامه داد: بازرسی‌های انجام شده در بازه زمانی یاد شده ۱۱ هزار و ۲۳۲ مورد از واحدهای تولیدی صنفی و غیر صنفی با تشکیل یک هزار و ۸۶۶ فقره پرونده به ارزش بیش از ۱۰۷ میلیارد ریال، واحدهای عمده فروشی ۸ هزار و ۵۷۹ مورد بازرسی با ۶۲۸ فقره پرونده به ارزش بیش از ۵۴۰ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال است.

سرتیپی اضافه کرد: همچنین در این مدت واحدهای خرده فروشی با ۲۲ هزار و ۷۴۷ مورد بازرسی و تشکیل یک هزار و ۸۷۱ فقره پرونده به ارزش بیش از ۸۸ میلیارد و ۷۷۶ میلیون ریال، انبار و سردخانه‌ها با ۳۳۰ مورد بازرسی و تشکیل ۶۱ فقره پرونده به ارزش بیش از ۳۱۷ میلیارد و ۷۵۲ میلیون ریال، واحدهای خدماتی با ۳ هزار و ۸۱۵ مورد بازرسی و تشکیل ۳۹۵ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵۵ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال و شرکت‌های وارد کننده با ۴ مورد بازرسی و تشکیل ۲ فقره پرونده تخلف به ارزش بیش از ۶۸۷ میلیون ریال است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: بازرسی‌های انجام شده در خصوص کالاهای هدف (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، قند و شکر، برنج و روغن نباتی، ۹ هزار و ۷۰۳ مورد می‌باشد که ۷۴۲ فقره پرونده تخلفات صنفی به ارزش بیش از ۵۴۶ میلیارد و ۲۰۹ میلیون ریال بوده که پس از تکمیل پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

سرتیپی تأکید کرد: مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از عدم عرضه کالا، گران فروشی، عدم درج قیمت، احتکار، قاچاق و غیره را از طریق سامانه شبانه روزی ۱۲۴ و یا با مراجعه حضوری به ستاد خبری اداره کل صمت با ما در میان بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.