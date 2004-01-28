كاهش مانده تسهيلات بانكي به معني آزاد سازي منابع نيست

يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت:اگر چه بانك ها شركتهايي سودآور هستند اما سودآوري و بازده آنها نسبت به منابع به كار گرفته شده بسيار كمتر است.

دكتر هوشنگ خستويي تورم ، خطر پذيري و هزينه هاي اداري عمومي را از جمله معيارهاي تعيين كننده نرخ پايه سود بانكي عنوان كرد و افزود: نرخ سود تسهيلات بانكي بايد دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم در اقتصاد باشد.

به گفته وي، تسهيلات تكليفي سبب شده كه فاصله ميان نرخ سود تسهيلات دريافتي و پرداختي در شبكه بانكي براي پوشش هزينه هاي ناشي از اين تسهيلات تكليفي بالا باشد.

خستويي گفت: اين تسهيلات پرداختي از سوي شبكه بانكي براي اجراي طرح هاي ملي و عمراني اغلب به صورت بدهي در صورتهاي مالي بانك ها باقي مي ماند و كاهش مانده تسهيلات بانكي تكليف شده در قوانين توسعه اي معمولا غير عملي است و تجربه نيز نشان داده كه اين كاهش در مانده تسهيلات تا كنون اجرا نشده و همگي در قالب بدهي به بانك ها باقي مانده است.

وي كارآمدي شبكه بانكي را در ارايه خدمات مناسب و متنوع در راستاي تكريم مشتري عنوان كرد و افزود: اگر چه اين كاهش در مانده تسهيلات تكليفي و افزايش اين ميزان كاهش سالانه به 20 درصد در برنامه چهارم اقدامي براي كارا كردن شبكه بانكي و آزاد سازي منابع در جهت اعطاي تسهيلات به مشتريان بانكي است اما به نظر مي رسد، اين كاهش در مانده تسهيلات تنها به بدهي تبديل شده و تاثيري بر كارايي بانكها نداشته باشد.

