مسئولین بدون گرایشات جناحی به امورات مردم بپردازند

سید مسعود حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار داشت: چنانچه مدیری وامدار شخص خاص، جناحی یا طایفه ای شود، علاوه بر اینکه تحت پیگرد قانون قرار خواهد گرفت در کوتاهترین زمان ممکن از مسئولیت خلع خواهد شد.

استاندار با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب بر تلاش جدی دولت نهم بر سازندگی، عمران و آبادانی و تعالی کشور وجه خاصی به دولت ارزشی و تلاشگر نهم داده است، افزود: امروز دولت برنامه هایی که دیگران برای اجرای آن تلاش کردند اما توفیق عملی شدن آن را نداشتند عملی کرده و به سرانجام می رساند.

وی یادآور شد: کارهای کوچک را همه می توانند به انجام برسانند اما انجام کارهای بزرگ نیازمند تلاش جدی، فداکاری و ایثار می باشد و اجرای عدالت هم موانع و سختی هایی بر سر راه آن وجود دارد که نیازمند شجاعت، مقاومت و از خود گذشتگی است و مدیران در این مسیر نباید از هر تلاشی کوتاهی کنند.