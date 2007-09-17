به گزارش مهر، مهندس رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی و معاون رئیس جمهور کشورمان صبح امروز در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به ایراد سخنرانی پرداخت.

بخش نخست سخنان آقازاده در این نشست بین المللی به شرح زیر است:

آقای رئیس

بسیار خرسندم که به نمایندگان از جمهوری اسلامی ایران در پنجاه یکمین نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی شرکت می کنم و میل دارم که تبریکات خود را به جنابعالی بمناسبت انتخاب به ریاست این اجلاس و همچنین آرزوی موفقیت برای شما و اعضای کمیته عمومی جهت هدایت مباحث مهم این نشست ظرف چند روز آتی را تقدیم دارم . به شما اطمینان می دهم که هیئت اینجانب نهایت همکاری را معمول خواهند داشت تا این اجلاس با مدیریت جنابعالی در نیل به اهداف خود موفق گرددو.

ضمنا مایلم از جناب آقای مدیر کل برای ارائه گزارش خود به کنفرانس عمومی تشکر نمایم.

آقای رئیس نمایندگان محترم

امروز اجلاس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی ، بعنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری پیرامون فعالیتهای هسته ای کشورهای عضو، بهترین فرصت برای بیان محرومیت ها و تبعیض های اعمال شده علیه ملت نجیب و مقاوم ایران است . در این بیان تلاش می کنم تا بخش کوچکی از رنجها و مرارتهای 30 ساله یک ملت بزرگ برای ایستادگی در برابر انواع نابرابری ها سخن بگویم.

در سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مطالعات وتحقیقات لازم جهت تولید 23 هزار مگاوات برق هسته ای توسط موسسات تحقیقاتی و برنامه ریزان آمریکایی در دستور کار قرار گرفت برنامه ساخت دو نیروگاه 1300 مگاواتی بوشهر در همان سالها آغاز شد و قرار داد مربوط به ساخت نیروگاه 900 مگاواتی و تامین سوخت مورد نیاز َآن نیز میان ایران و فرانسه منعقد شد.

افزون بر این، بر اساس برنامه تعیین شده مقرر گردید تا حجم قابل توجهی کیک زرد در انگلستان فرآوری شده و در اختیار ایران قرار گیرد . به دیگر سخن ، مسابقه برای احداث نیروگاه در ایران و تلاش جهت توسعه روز افزون همکاریهای فنی آغاز شد واز تمامی این اقدامات به عنوان حرکت در مسیر رفع نیاز کشور در راستای تامین انرژی آینده یاد شد.

اما در سه دهه گذشته شرایط بکلی دستخوش تغییر و تحول گردید . همکاریها جهت تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر متوقف شد و فرانسویها نیز از ادامه فعالیت جهت ساخت نیروگاههای اتمی طبق قرار داد منعقد شده با ایران سرباز زدند و علی رغم مالکیت ایران در سهام شرکت اورودیف حتی از پذیرش یک کارشناس ایرانی برای اعمال حق ایران در این شرکت خودداری ورزیدند.

همچنین 50 تن UF6 متعلق به ایران در کشور فرانسه ماند و هرگز به صاحب اصلی آن یعنی ملت ایران تحویل نگردید.

در این میان میلیاردها دلار تجهیزات خریداری شده از سرمایه های ملی ایران جهت تجهیز نیروگاه بوشهر نیز در بنادر آلمان و ایتالیا متروکه و نابود شد و شرکت زیمنسی از تحویل سوخت مورد نیاز ایران برای راه اندازی نیروگاه سرباز زد.

افزون بر این در گستره ای وسیعتر بر اساس مصوبه اتحادیه اروپا مقرر شد تا کلیه همکاریها با جمهوری اسلامی ایران متوقف گردد. البته تمام کارشکنی ها در این قالب محدود نشد و حتی برخی از دوستان ما به لحاظ همکاری با جمهوری اسلامی ایران در زمینه انرَژی هسته ای صلح آمیز ، تحت فشار قرار گرفتند.

متاسفانه در حالیکه ایران بعنوان عضو NPT مواجه با تحریمهای گسترده است جامعه بین الملل شاهد سیاستهای تبعیض آمیز و استانداردهای دوگانه برخی از کشورهای غربی در زمینه انرژی هسته ای می باشد.

آقای رئیس ، نمایندگان محترم

واکنون پس از گذشت چهار سال از مطرح شدن موضوع هسته ای ایران در سطح بین المللی بر همگان آشکار شده است که برخی از کشورهای غربی در پی رفع ابهام از ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران نیستند بلکه " سیاست حذف و محرومیت " را در پیش گرفته است.

در مدت چهار سال گذشته، فشارها با استفاده از تمامی ابزارهای بین المللی و رسانه ای و بصورت یک جانبه علیه ملت من افزایش یافت. جمهوری اسلامی ایران جهت اثبات حسن نیت خود و برای رفع هر گونه شک و تردید در این زمینه، نهایت انعطاف را نشان داد و در هر گام همکاریها خود را با آژانس گسترش می داد به این امید که بهانه جویان نیز درمسیر همکاری و تفاهم گام بردارند . اما پس از چندی بر همگان روشن شد که چگونگی برخورد با گامهای مثبت ایران، از رویکردهای مخاصمه جویانه حکایت دارد و تلاشهعای ما با پاسخی در خور مواجه نمی گردد. بعبارت دیگر درخواست تعلیق فعالیت ها با هدف توقف این فعالیتها بود.

متاسفانه باید اذعان کنم که برخی از کشورهای غربی در مقابل نهایت اعتماد و حسن نیت ما از مسیر فنی وتخصصی آژانس خارج و به مسیر غیر قانونی ، غیر منطقی ، اغوا گرایانه و فریب کارانه گام نهادند.

ادامه دارد ...