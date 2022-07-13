بررسی مشکلات گردشگری گلستان با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا منتظری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس برای پیگیری حل مشکلات عرصه فرهنگی امشب ساعت بیست وارد استان گلستان میشوند.
وی افزود: مهمترین هدف آشنایی با ظرفیتها، قابلیتها و توانمندیهای فرهنگی، هنری، ورزشی، صنایع دستی، قرآنی، حوزههای علمیه و همچنین آشنایی با استعدادها و ظرفیتهای استان در سطح کلان است.
منتظری اضافه کرد: اعضای کمیسیون فرهنگی با گروههای فرهنگی و ادبی استان دیدار و از سرآمدان عرصه فرهنگ و هنری تجلیل خواهند کرد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: طرحهای نیمه تمام زیادی در حوزههای گردشگری، صنایع دستی، مؤسسات فرهنگ و ورزشی در استان وجود دارد، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از نزدیک از این طرحها بازدید و مسائل و چالشهای این حوزه را مورد ارزیابی قرار خواهند داد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجدید عهد و ادای احترام به شهدای گمنام در ناهار خوران، بازدید از موزه دفاع مقدس گرگان، نشست با فعالان فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و صنایع دستی، برگزاری نشست مشترک با رؤسای دانشگاهها و مسئولین نهاد رهبری در دانشگاه از جمله برنامههای این سفر است.
وی ادامه داد: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس فردا در نخستین روز سفر خود، در جلسه مطالبات فرهنگی و اجتماعی جوانان گلستانی شرکت کرده و جوانان نیازها و مشکلات خود را مطرح و همانجا به جوانان پاسخ داده خواهد شد.
منتظری گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در نشست با جوانان گلستانی از صد نفر از جوانان موفق گرگانی در عرصههای مختلف فرهنگی ورزشی تجلیل میکنند.
نماینده مردم در مجلس افزود: این نخستین بار است که در سفر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به استانها تعدادی از معاونان وزرا نیز حضور دارند تا تصمیمات اجرایی و بهتری در حوزههای مختلف بگیرند.
وی اضافه کرد: آشنایی اعضای کمیسیون با جاذبههای گردشگری و صنایع دستی از دیگر اهداف این سفر است که برنامههای متنوعی در این زمینه پیش بینی شده است. تلاش ما این است که بتوانیم در نهایت سهم گلستان را از اعتبارات ملی حوزه فرهنگ افزایش دهیم.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس توجه ویژه به بخش گردشگری با نگاه گلستان مقصد گردشگری را از اهداف مهم سفر اعضای کمیسیون فرهنگی به استان نام برد و افزود: در روز دوم سفر، اعضا از آبشار کبودوال علی آباد، جزیره آشوراده،.کورس اسب سواری بندرترکمن بازدید و مشکلات این بخش را به طور جدی بررسی میکنند.
وی از صنعت اسب و سوارکاری به عنوان یکی از پتانسیلهای بزرگ گلستان نام برد و افزود: توجه به این صنعت میتواند به اندازه نفت برای کشور ارزآوری داشته باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: نمایندگان، فرمانداران همراه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت میدانی از پروژهها بازدید و مشکلات را مورد ارزیابی قرار میدهند و در پایان سفر جلسه جمع بندی با حضور استاندار، اعضای مجمع نمایندگان و مدیران استانی برگزار و صورت جلسه آن برای تصمیمگیری نهایی تهیه میشود.
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