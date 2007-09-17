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۲۶ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۱۰

نمایشگاه های سراسری علوم قرآنی در سراسر لرستان برپا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از برپایی نمایشگاه های علوم قر آنی در سراسر استان لرستان خبر داد.

محمد باقر نظری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در جریان ماه مبارک رمضان 9 نمایشگاه علوم قرآنی در همه شهرستان های استان گشایش می یابد.

نظری افزود: در این مجموعه نمایشگاههای علوم قرآنی کتب و نرم افزار قرآنی با حضور ناشرین سراسر کشور ارائه خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این نمایشگاهها بیش از یک هزارعنوان کتاب و نرم افزار علوم قرآنی عرضه خواهد شد.

نظری تصریح کرد: نمایشگاه های علوم قرآنی در سراسر استان لرستان به صورت همزمان پنجم ماه مبارک رمضان با حضور علاقمندان به معارف اسلامی و مسوولین محلی افتتاح می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه محصولات عرضه شده در این نمایشگاه ها با 20 درصد تخفیف ارائه می شود، افزود: این نمایشگاه ها تا بیستم ماه مبارک رمضان برای استفاده جامعه هدف دایر خواهد بود.

کد مطلب 553769

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