مصطفی زائری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ویژه برنامه‌های بزرگداشت عید سعید غدیر، عید ولایت و امامت و سالروز اکمال دین و اتمام نعمت الهی پرداخت و اظهار کرد: کاروانهای شادی، توزیع ۴ هزار تراکت یاعلی و مخصوص غدیری، تهیه و توزیع اقلام تبلیغاتی و بسته‌های پذیرایی، ایستگاه‌های صلواتی، هماهنگی جهت اطعام روز عید غدیر با همکاری و مساعدت خیرین عزیز و آحاد مردم از مهمترین برنامه‌ها می‌باشد، تزئین و چراغانی کوچه غدیر لامرد به عنوان نماد جشن‌های مردمی غدیر انجام خواهد شد که به عنوان یک حرکت مردمی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه جشن مردمی غدیر جمعه ۲۴ تیرماه ساعت ۲۱ در میدان امام شهر لامرد اجرا خواهد شد، تصریح کرد: برای اولین بار اجرای سرود سلام فرمانده از میدان امام خمینی (ره) شهر لامردطنین انداز خواهد شد.

وی گفت: برای این مناسبت از مداحان بومی منطقه و همچنین حاج کاظم محمدی از شیراز و هنرنمایی هنرمندان خطه جنوب بهره خواهیم برد.

او تصریح کرد: تعدادی از سادات علوی که در خدمت فرهنگ علوی طی سالیان متمادی بوده اند نیز در این آئین به همراه تعدادی از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل خواهند شد.

زائری با اشاره به اینکه در روز عید غدیر یک تن برنج و یک هزار کیلو مرغ به تعداد ۵ هزار پرس غذا با همت و مساعدت بنیاد علوی طبخ و توزیع خواهیم کرد اظهار کرد: با همراهی کاروان‌ها و هئیت های مذهبی که در سال‌های گذشته با ما همراه و همگام بودند جمعاً بیش از ۲۰ هزار پرس غذا طبخ و توزیع خواهد شد و مومین بر سر سفره امیرالمومنین اطعام خواهند شد.

وی ضمن تشکر و قدردانی از تمامی ادارات و نهادها و سازمان‌های همراه، بر مردمی بودن این جشن تاکید کرد و گفت: هر کس بر سردرب منزل خود یک پرچم نصب کند و مردم در اطعام غدیر که در روایات هم تاکید شده مشارکت کنند.