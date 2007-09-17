رفع مشکلات چاپخانه های لرستان ضروری است

حمید گودرزی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهار داشت: برجسته ترین مشکلات و موانع چاپخانه داران لرستان موانع موجود در پرداخت تسهیلات بانکی است .



گودرزی افزود: امسال مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار در قالب تسهیلات بنگاه های زود بازده اقتصادی به چاپخانه‌های لرستان اختصاص یافته که به دلیل عدم ارائه وثیقه و موانع بانکی تنها چند واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند .



گودرزی گفت: هم‌اکنون ‪ 32چاپخانه در لرستان وجود دارد که به جز تعدادی در شهرهای خرم‌آباد و بروجرد مابقی فاقد لیتوگرافی رنگی هستند .



مسئول انتشارات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: این امر باعث شده که بسیاری از چاپخانه‌ها خروجی فیلم (عملیات قبل از چاپ) آثار چاپی را به قم و کرمانشاه ارسال کرده و این امر مشکلاتی را برای آنان ایجاد کرده است .



وی با اشاره به احداث بزرگترین چاپخانه غرب کشور در استان لرستان اظهار داشت: هم‌اکنون عملیات اجرایی بزرگترین چاپخانه منطقه غرب کشور در خرم‌آباد در دست اجراست که این چاپخانه دارای چاپ دیجیتال، افست و مراحل جانبی است .



گودرزی اعتبار اجرای این طرح را که حدود ‪ 55درصد پیشرفت فیزیکی داشته است را 15 میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد : این پروژه تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد .



وی با اشاره به برگزاری جشنواره در زمینه چاپ گفت: این جشنواره به صورت منطقه ای هر ساله در روز صنعت چاپ برگزار می شود .