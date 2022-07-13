به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا استان البرز افزود: رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا به طور جدی پیگیری شود، بنابراین ضرورت دارد کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت بیماری کرونا این امر مهم را با ترکیب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه‌های استان البرز برای اطلاع رسانی هرچه بیشتر در این زمینه در دستور کار قرار دهند.

وی افزود: سلامت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است بنابراین باید رؤسای کمیته‌های ستاد مدیریت بیماری کرونا شخصاً در نشست‌های مربوطه حضور یابند.

ولی پوری تصریح کرد: بر این اساس ضرورت دارد برای افرادی که بیش از ۶ ماه از تزریق واکسن آنان گذشته، اطلاع رسانی لازم برای واکسیناسیون صورت گیرد.

وی افزود: رعایت هرچه بیشتر دستورالعمل‌های بهداشتی کرونا در مکان‌های پرتجمع نیز مورد تاکید است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله بروشورهای دانشگاه علوم پزشکی برای اطلاع رسانی در زمینه رعایت دستور العمل های بهداشتی کرونا تاکید کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه طی هفته گذشته آمار جواب مثبت تست کرونا به صورت صعودی افزایش یافته است و نشان‌دهنده آن است زنگ خطر موج جدید کرونا به صدا درآمده است.

ولی پوری گفت: اگرچه آمار بستری ناشی از بیماری کرونا نسبت به گذشته آنچنان زیاد نشده است اما آمار ابتلاء رو به افزایش است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز تصریح کرد: افزایش شیوع کرونا باعث شده است که رعایت فاصله‌گذاری، ماسک زدن در فضاهای بسته و تجمعات به صورت ویژه در دستور کار ستاد قرار گیرد.