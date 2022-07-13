آلودگی هوای کرج در وضعیت قرمز/ گرد و غبار هوا را ناسالم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۹۷ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های فردیس، ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۶۲، ۶۹ و ۱۱۴ است که بر این مبنا کیفیت هوای نظرآباد در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و کیفیت هوای دیگر شهرستان‌ها در وضعیت قابل قبول است.

وزش باد شدید و لحظه‌ای، گرد و خاک و تردد خودروها عامل کاهش کیفیت استان شده است.

بر این اساس ساکنان کرج به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.