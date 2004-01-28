بازسازي زندان قصر ، 20 درصد فضاي سبز منطقه را افزايش مي دهد

حسين صادق عابدين در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : در حال حاضر طراحي يك مجموعه فرهنگي ، ورزشي در محل زندان قصر با حفظ اصالت آن به عنوان يك اثر تاريخي با توجه به اينكه برخي از بزرگان كشور مدتي از عمر خود را در آن زندان سپري كرده اند در حال انجام است ، ضمن اينكه تلاش مي شود از بيشتر فضاي آن براي ايجاد فضاي سبز شهري استفاده شود .

وي ادامه داد: طراحي واجراي مجموعه فرهنگي ، ورزشي و موزه تاريخي در زندان قصر همزمان با تحويل نهايي آن تا پايان سال انجام مي شود و اميدواريم كار ساخت و اجراي آن نيز در سال 83 به انجام برسد اما با توجه به بزرگي طرح اجرايي و اهميت آن حتي در صورتي كه مدت اجراي آن به طول انجامد، براي بهبود طراحي و ساخت آن لازم است .

شهردار منطقه 8 تهران گفت : طرحهاي مختلفي وجود دارد كه در آستانه دهه فجر در اين منطقه به بهره برداري مي رسد كه احداث تعدادي آب نما، سه فضاي ورزشي روباز ، احداث خانه سلامت و خانه آموزش براي زنان خانه دار و اصلاح هندسي در خيابان دكتر شريعتي تقاطع گلدشت و نيز اصلاح هندسي در خيابان مرو دشت از جمله آن است .

وي ادامه داد:علاوه بر آن اولين خانه سالمندان منطقه در خيابان خاقاني در حال ساخت است كه در دهه فجر امسال به بهره برداري مي رسد .

وي در مورد بافتهاي فرسوده منطقه 8 تهران گفت : حدود 50 درصد ساختمانهاي موجود در منطقه هشت تهران به خصوص در شرق خيابان دكتر شريعتي ساختمانهاي فرسوده و قديمي هستند كه در صورت وقوع زلزله به شدت تخريب مي شوند و بازسازي و نوسازي آنها كاملا ضروري است .

صادق عابدين افزود : درحال حاضر شهرداري تهران با همكاري شوراي اسلامي شهر مشغول طراحي و پيدا كردن راههاي مناسب براي بازسازي مناطق فرسوده در شهر تهران هستند و تلاش مي شود با در اختيار قرار دادن تسهيلات و و امتيازهاي جديد مانند امكان ساخت يك طبقه اضافي در صورت مقاوم سازي مالكان را به نوسازي ساختمانهاي خود تشويق كنند .

وي گفت : بازسازي و نوسازي مناطق فرسوده و آسيب پذير فقط از سوي شهرداري با توجه به امكانات محدود آن ميسر نيست و دولت و بانكها بايد با سرمايه گذاري در اين زمينه شهرداري را براي بازسازي و مقاوم سازي مناطق فرسوده كمك كنند در غير اين صورت وقوع زلزله و سرمايه گذاري هايي كه براي بازسازي مناطق ازدست مي رود ، نمي تواند خسارتهاي مادي و معنوي آن را جبران كند .