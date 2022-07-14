نمک طول عمر را کوتاه می کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث لاین، این مطالعه که روی بیش از ۵۰۰ هزار بزرگسال بریتانیایی انجام شد، نشان داد کسانی که همیشه روی غذای خود نمک می پاشند، ۲۸ درصد بیشتر از افرادی که به ندرت به وعده‌های غذایی خود نمک اضافه می‌کنند، در معرض مرگ زودرس هستند.

به طور متوسط، مصرف کنندگان نمک زیاد حدود دو سال از میانگین عمرشان در سن ۵۰ سالگی کاهش می‌یابد.

دکتر «لو چی»، محقق ارشد از دانشگاه تولان در نیواورلئان، گفت: «این یک رفتار ساده است که افراد می‌توانند آن را اصلاح کنند.»

غذاهای فرآوری شده و غذاهای آماده اغلب سرشار از سدیم هستند و بهتر است محدود شوند.

کارشناسان بهداشت مدت‌هاست که توصیه می‌کنند سدیم را در رژیم غذایی محدود کنید که تا حد زیادی برای کمک به کنترل سطح فشار خون مؤثر است.

این یافته‌ها بر اساس ۵۰۱,۳۷۹ بزرگسالی است که در مطالعه بانک زیستی انگلستان شرکت کرده بودند. زمانی که آنها بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ بکارگرفته شدند، به پرسشنامه‌هایی در مورد رژیم غذایی و عادات سبک زندگی خود پاسخ دادند.

در طی ۹ سال، بیش از ۱۸۰۰۰ شرکت‌کننده مرگ زودهنگام داشتند. محققان دریافتند که خطر مرگ نابهنگام در میان افرادی که گفته بودند همیشه از نمک سر سفره استفاده می‌کنند، در مقابل کسانی که هرگز یا به ندرت از نمک استفاده می‌کردند، ۲۸ درصد بیشتر بود.

نتایج نشان داد در بین مردان مصرف کننده نمک زیاد، این میزان بیش از دو سال از امید به زندگی آنان در سن ۵۰ سالگی کاست. همتایان زن آنها به طور متوسط ۱.۵ سال از زندگی خود را از دست دادند.

چی معتقد است که تأثیر نمک اضافی بر فشار خون دلیل اصلی این رویداد است: افرادی که به طور معمول به غذای خود نمک اضافه می‌کنند، به ویژه در معرض خطر مرگ ناشی از سکته مغزی یا بیماری قلبی هستند.