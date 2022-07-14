سبک زندگی سالم احتمال ابتلا به سرطان پروستات را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان دریافتند در میان مردانی که با خطر ژنتیکی بالا ابتلاء به سرطان پروستات روبرو بودند، افرادی که سبک زندگی سالمی داشتند، در طی نزدیک به سه دهه کمتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری بودند.

سبک زندگی سالم به این معنی بود که آنها به طور منظم ورزش می‌کردند، سیگار نمی‌کشیدند، وزن خود را پایین نگه می‌داشتند و ماهی را به گوشت فرآوری شده ترجیح می‌دادند.

مردانی که این سبک زندگی را داشتند، ۱.۶ درصد در معرض خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات در طول عمر خود بودند. محققان دریافتند که این رقم در مقایسه با احتمال ۵.۳ درصدی در میان همتایان خود با عادات زندگی ناسالم است.

دکتر «آدام کیبل»، سرپرست تیم تحقیق و رئیس اورولوژی در بیمارستان زنان و بریگهام در بوستون، خاطرنشان کرد: «با این حال، به نظر نمی‌رسد که عادات سالم در وهله اول از مردان در برابر ابتلاء به سرطان پروستات محافظت کند.»

به گفته کیبل، «ممکن است آنها صرفاً با خطر کمتر ابتلاء به سرطان تهاجمی پروستات روبرو باشند.»

سرطان پروستات بسیار شایع است: طبق گفته انجمن سرطان آمریکا از هر هشت مرد یک نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتلا می‌شود. اما سرطان اغلب آهسته در حال پیشرفت است و ممکن است هرگز تا حدی پیشرفت نکند که زندگی یک مرد را تهدید کند: از هر ۴۱ مرد فقط یک نفر واقعاً بر اثر سرطان پروستات می‌میرد.

بنابراین اگرچه ممکن است خطر ابتلاء به این بیماری در مردان از بین نرود، اما سبک زندگی ممکن است در تهاجمی بودن سرطان مهم باشد.

سرطان پروستات دارای یک جز ژنتیکی بزرگ است و بیش از ۲۰۰ نوع ژن با خطر ابتلاء به این بیماری مرتبط است. کیبل و همکارانش از این اطلاعات برای تعیین "امتیاز خطر چند ژنی" برای هر شرکت کننده برای احتمال ابتلاء به سرطان پروستات استفاده کردند.

همچنین هر مرد به خاطر سبک زندگی سالم خود امتیاز گرفت که به ازای هر یک از شش عامل یک امتیاز کسب کرد: حفظ وزن خود زیر حد چاقی؛ انجام منظم ورزش‌های شدید، مانند دویدن؛ سیگار نکشیدن؛ و خوردن منظم ماهی‌های چرب (مانند سالمون)؛ خوردن محصولات گوجه فرنگی؛ و محدود کردن مصرف گوشت‌های فرآوری شده.

در طی ۲۷ سال، کمی بیش از ۳۰۰۰ مرد به سرطان پروستات مبتلا شدند و ۴۳۵ نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. ژن‌ها تفاوت بزرگی ایجاد کردند: محققان دریافتند مردانی که در ۲۵ درصد بالاترین امتیاز خطر ژنتیکی قرار داشتند، چهار برابر بیشتر در معرض خطر مرگ ناشی از این بیماری بودند.

اما برای همان مردان، سبک زندگی تأثیر زیادی داشت. افرادی که حداقل به چهار عامل از شش عامل سبک زندگی سالم پایبند بودند، احتمال مرگ ناشی از سرطان پروستات تا ۴۵ درصد در مقایسه با مردانی که به تعداد کمی از عوامل پایبند بودند یا به هیچ کدام پایبند نبودند، کاهش داشت.

کیبل گفت: «از بین تمام عادات سبک زندگی، ورزش مهم‌تر به نظر می‌رسد و به دنبال آن حفظ وزن سالم است.»

به گفته محققان، مردان می‌توانند بر اساس سابقه خانوادگی تا حدودی خطر ژنتیکی خود را برآورد کنند. داشتن پدر یا برادر مبتلا به سرطان پروستات، خطر ابتلاء به این بیماری را در مردان بیش از دو برابر می‌کند.