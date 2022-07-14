ضرورت برنامه ریزی جهت احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رحمتی در نشست بررسی آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: کارهای سخت افزاری از جمله انتقال آب از سد کانی سیب و طرح‌های کنترل سیلاب و انتقال فاضلاب شهر تبریز در جلوگیری از خشک شدن دریاچه ارومیه مؤثر خواهد شد.

وی گفت: در کنار طرح‌های عمرانی باید کارهای نرم افزاری و فرهنگی و همچنین تغییر الگوی کشت و استفاده از مشارکت جوامع محلی مورد توجه جدی قرار گیرد تا در آینده با کاهش سطح دریاچه از ایجاد ریز گردها و فجایع زیست محیطی جلوگیری کرد.

در این نشست مدیران و کارشناسان بخش آب، کشاورزی و محیط زیست و هواشناسی به بیان گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای کمک به احیای دریاچه ارومیه ارائه شد و حجم بارندگی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از ۲۶۸ میلی مترمکعب بر آورد شده که نسبت به دراز مدت کاهش ۴۷ درصدی و نسبت به سال گذشته افزایش ۲۶ درصدی دارد.

دریاچه ارومیه به عنوان یکی از پنج دریاچه شور بزرگ جهان، به دلیل خشکسالی‌های مداوم، استفاده بی رویه از منابع آبی زیرزمینی و ساخت بی رویه سد در حوضه آبریز آن، از دهه ۱۳۸۰ شمسی با مشکل خشکی مواجه است.

با توجه به وضعیت بارندگی‌های کشور پیش بینی می‌شود که در صورت ادامه روند فعلی بخش جنوبی دریاچه ارومیه تا پایان تابستان امسال به طور کامل خشک شود.

در دولت قبلی ستادی برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل شد که گفته می‌شود ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار گرفته و اما اقدام کافی برای نجات دریاچه انجام نداده است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با ۱۸۱ رأی مثبت با تحقیق و تفحص از ستاد احیای دریاچه ارومیه موافقت کردند.