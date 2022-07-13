تصمیماتی برای پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده خوزستانی اتخاذشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی شامگاه چهارشنبه در جلسه مدیریت توزیع منابع و مصارف آب و سازگاری با کم آبی استان خوزستان بیان کرد: در این جلسه که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و فرمانداران برگزار شد، درباره چگونگی پرداخت خسارت به کشاورزانی که بر اثر مشکلات آبی اخیر دچار خسارت شده بودند، تصمیماتی اتخاذ شده است.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان افزود: این تصمیمات به تهران منعکس و هماهنگی‌هایی از قبل شده تا بتوان خسارتی را به کشاورزان خوزستانی به خصوص در حوزه کرخه بر اساس ضوابط و معیارهای تدوین شده پرداخت کرد.

وی اظهار کرد: استفاده بهینه منابع آب و پیگیری برای مدیریت آن از دیگر مواردی بود که در جلسه عنوان شد تا منابع آب خوزستان برای کشت پاییزه به نحوی مدیریت شود که با کمک سازمان‌ها و همراهی کشاورزان بتوانیم کشت‌های موردنیاز استان را انجام دهیم.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان تاکید کرد: با توجه به مشکلات آبی از کشاورزان خوزستانی توقع داریم به کشت محصولات کم آب مانند کنجد، سویا و نظایر آن بپردازند.