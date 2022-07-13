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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۲:۲۹

معاون استاندار خوزستان:

تصمیماتی برای پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده خوزستانی اتخاذشد

تصمیماتی برای پرداخت خسارت به کشاورزان آسیب دیده خوزستانی اتخاذشد

اهواز- معاون اقتصادی استاندار خوزستان از اتخاذ تصمیماتی برای پرداخت خسارات به کشاورزان آسیب دیده این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فتوحی شامگاه چهارشنبه در جلسه مدیریت توزیع منابع و مصارف آب و سازگاری با کم آبی استان خوزستان بیان کرد: در این جلسه که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و فرمانداران برگزار شد، درباره چگونگی پرداخت خسارت به کشاورزانی که بر اثر مشکلات آبی اخیر دچار خسارت شده بودند، تصمیماتی اتخاذ شده است.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان افزود: این تصمیمات به تهران منعکس و هماهنگی‌هایی از قبل شده تا بتوان خسارتی را به کشاورزان خوزستانی به خصوص در حوزه کرخه بر اساس ضوابط و معیارهای تدوین شده پرداخت کرد.

وی اظهار کرد: استفاده بهینه منابع آب و پیگیری برای مدیریت آن از دیگر مواردی بود که در جلسه عنوان شد تا منابع آب خوزستان برای کشت پاییزه به نحوی مدیریت شود که با کمک سازمان‌ها و همراهی کشاورزان بتوانیم کشت‌های موردنیاز استان را انجام دهیم.

معاون اقتصادی استاندار خوزستان تاکید کرد: با توجه به مشکلات آبی از کشاورزان خوزستانی توقع داریم به کشت محصولات کم آب مانند کنجد، سویا و نظایر آن بپردازند.

کد مطلب 5537971

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