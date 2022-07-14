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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۴۷

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان خبرداد؛

کشف ۲۴ تُن نهاده دامی قاچاق در آستارا

کشف ۲۴ تُن نهاده دامی قاچاق در آستارا

رشت- رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان با اشاره به کشف و ضبط ۲۴ تُن نهاده دامی قاچاق در آستارا، گفت: راننده ۵۲ ساله دستگیر و تحویل مراقع قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ارحام عفت‌دوست گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان ۲۴ تن نهاده دامی قاچاق را در بازرسی از یک کامیون در یکی از جاده‌های شهرستان آستارا، کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به دستگیری و معرفی راننده ۵۲ ساله این خودروی باری به مرجع قضائی افزود: کارشناسان ارزش این مقدار نهاده دامی کشف شده را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان با بیان اینکه قاچاق آفتی خطرناک در راه توسعه اقتصاد و سلامت تجارت در کشور محسوب می‌شود، گفت: مبارزه با قاچاق کالا یکی از اهداف پلیس برای تأمین امنیت پایدار در جامعه است.

کد مطلب 5537978

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