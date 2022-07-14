۴٠٠ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد به سیستم سرمایشی مجهز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی نیک افزود: با توجه به اهمیت توسعه فضای آموزشی، تا مهر ماه سال جاری بیش از ۵۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ کلاس درس قدیمی بهسازی و به سیستم‌های سرمایشی و بهداشتی تجهیز می‌شود، اظهار داشت: بهبود شرایط کلاس‌های درسی هدفگذاری شده است.

حسینی نیک استان را کارگاه عمرانی توصیف و بیان کرد: با توجه به محرومیت کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های گذشته از لحاظ ساخت و ساز فضاهای آموزشی، استان هم اکنون مورد حمایت دولت و مسؤولان استان قرار گرفته است.

وی ابراز داشت: تلاش می‌شود تا پیش از بازگشایی مدارس ارتقای مناسب توسعه و تجهیز را داشته باشیم.