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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۷

مدیر کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛

۴٠٠ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد به سیستم سرمایشی مجهز می شود

۴٠٠ کلاس درس کهگیلویه و بویراحمد به سیستم سرمایشی مجهز می شود

دهدشت _ مدیر کل نوسازی و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۴۰۰ کلاس درس قدیمی در استان با سیستم های سرمایشی و امکانات بهداشتی جدید تجهیز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا حسینی نیک افزود: با توجه به اهمیت توسعه فضای آموزشی، تا مهر ماه سال جاری بیش از ۵۰ فضای آموزشی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۴۰۰ کلاس درس قدیمی بهسازی و به سیستم‌های سرمایشی و بهداشتی تجهیز می‌شود، اظهار داشت: بهبود شرایط کلاس‌های درسی هدفگذاری شده است.

حسینی نیک استان را کارگاه عمرانی توصیف و بیان کرد: با توجه به محرومیت کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های گذشته از لحاظ ساخت و ساز فضاهای آموزشی، استان هم اکنون مورد حمایت دولت و مسؤولان استان قرار گرفته است.

وی ابراز داشت: تلاش می‌شود تا پیش از بازگشایی مدارس ارتقای مناسب توسعه و تجهیز را داشته باشیم.

کد مطلب 5537990

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