۲۱ درصد از اعتبارات استان بوشهر به شهرستان دشتستان تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بنافی عصر چهارشنبه در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان دشتستان اظهار داشت: اعتبارات پیش‌بینی شده شهرستان در سال جاری ۲۹۷ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان است.

وی با اشاره به اینکه این اعتبارات ۳۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است افزود: ۲۱.۲۸ درصد از اعتبارات استانی به شهرستان دشتستان تعلق گرفته و امسال شهرستان دشتستان رتبه اول اعتبارات را در استان به دست آورده است.

فرماندار دشتستان اضافه کرد: در خصوص توزیع اعتبارات، اولین اقدام این بوده که کمیته برنامه شهرستان، برای هرچه بهتر اعتبارات پروژه‌های اولویت دار از پیشنهادی دستگاه‌ها احصا، که طبق برآورد نزدیک به دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی مورد نیاز بود.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیت اعتبارات، اولویت کمیته برنامه ریزی به سمت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، پروژه‌های زیر بنایی رفت و تلاش شد که عدالت در توزیع اعتبارات رعایت شود.

بنافی ادامه داد: در اعتبارات امسال برای اولین بار روستای کم برخوردار در طرح هادی روستایی دیده شد و اعتبارات برای بازبینی طرح هادی برای ۳۰ روستا در نظر گرفته شد.