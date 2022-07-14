به گزارش خبرگزاری مهر، حمدالله رحمتی پور اظهار داشت: به مناسبت دهه ولایت و امامت، طرح ترخیص فوق العاده وسایل نقلیه (عیدانه) تا ۶ مرداد ماه جاری با شرایط و تسهیلات ویژه اجرا می‌شود.

وی اضافه کرد: مالکان وسایل نقلیه می‌توانند برای بهره مندی از مزایای این طرح به ستاد ترخیص پلیس راهور استان البرز و یا از طریق برنامه «پلیس من» برای ترخیص خودروهای خود اقدام کنند.

وی گفت: متقاضیان علاوه بر مراجعه حضوری در ستاد ترخیص واقع در میدان طالقانی کرج می‌توانند به دفاتر پلیس بعلاوه ۱۰ در تمام شهرستان‌های استان البرز مراجعه کنند.

سرهنگ رحمتی پور یادآور شد: مالکان یا وکیل قانونی آنان و متصرفان وسایل نقلیه می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس بعلاوه ۱۰ و ارائه مدارک لازم نسبت به ترخیص وسیله نقلیه خود اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: در اجرای این طرح خدمات به متصرفین قانونی وسایل نقلیه فاقد دستور قضائی، ایجاد شرایط تقسیط جرایم رانندگی با اعطای فرصت یک ساله، ایجاد امکان ترخیص وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث و تعهد کتبی توسط مالک مبنی بر دریافت بیمه نامه،، عدم الزام به پرداخت عوارض شهرداری ارائه خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز گفت: در اجرای این طرح شرایطی فراهم شده تا متقاضیان فاقد گواهینامه رانندگی با معرفی فرد دارای گواهینامه مجاز امکان ترخیص خودرو برای آنها فراهم شود.