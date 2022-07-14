به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه در بدو ورود به استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات این استان، اظهار کرد: برای حل مشکلات مردم کرمانشاه اعتبارات ویژه ای در قالب مصوبات سفر استانی در نظر گرفتهایم.
وی گفت: کرمانشاه به تعبیر مقام معظم رهبری سینه ستبر ایران اسلامی است و همواره از کشور در برابر تهاجمات بیگانگان مرزبانی کرده است.
آیت الله رئیسی افزود: ایران اسلامی نسبت به این استان و مرزدارانی که در هشت سال جنگ تحمیلی سینه ستبر کشور بودند و جانانه در مقابل رژیم بعثی ایستادگی کردند، مدیون است.
رئیس جمهور بیان کرد: ۲۰ هزار جانباز و ایثارگر و ۱۰ هزار شهید این استان نشان از حضور مردم کرمانشاه در همه عرصهها خصوصاً دفاع مقدس دارد.
نقش مؤثر کرمانشاه در تأمین امنیت غذایی
آیت الله رئیسی با اشاره به ظرفیتهای خدادادی بیشمار این استان، گفت: کرمانشاه، استانی با ظرفیتهای کشاورزی است که قریب به ۹۰۰ هکتار اراضی حاصلخیز دارد و کرمانشاه همانگونه که توانسته امنیت مرزی نوار غربی کشور تأمین کند، ظرفیت کشاورزی این استان نیز میتواند نقش مؤثری در امنیت غذایی کشور ایفا کند.
وی به ظرفیتهای دیگر این استان اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به مرز مشترک کرمانشاه با کشور عراق، این استان ظرفیت بالایی در زمینه صادرات دارد که باید به خوبی از آن بهره برد.
رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه برای این سفر هیئتهای از قبل برای بررسی نیازهای استان به کرمانشاه اعزام شده و این نیازها را با همفکری کارشناسان، نمایندگان، نخبگان استانی و… بررسی شده است، گفت: قبل از این سفر در تهران یک طرح با عنوان پیشنهاد مصوبات سفر آماده شده است.
رئیس جمهور بیان کرد: طبیعی است در این سفر نمیتوان همه نیازهای این استان را پوشش داد، بنابراین اولویتهای کرمانشاه را مورد توجه قرار دادهایم و تصمیماتی نیز برای آنها گرفته شده است.
وی تاکید کرد: اعتبارات ویژهای برای اولویتهای استان کرمانشاه در این سفر در نظر گرفته شده است.
آیت الله رئیسی به جلساتی که با فعالان اقتصادی، مسئولان و نخبگان استانی و نیز جلسه شورای اداری اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه آخرین برنامهها و مصوبات را به اطلاع مردم میرسانیم و امیدواریم این سفر برای استان نتیجه بخش باشد.
نظر شما