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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۸:۴۹

رئیس پلیس راه استان زنجان:

تصادف در جاده های زنجان ۲ فوتی و ۴ مجروح بر جا گذاشت

تصادف در جاده های زنجان ۲ فوتی و ۴ مجروح بر جا گذاشت

زنجان-رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: تصادف در جاده های استان زنجان دو فوتی و چهار مصدوم بر جا گذاشت.

سرهنگ محمد علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه چهارشنبه برخورد یک دستگاه سواری با یک دستگاه تریلر در آزاد راه زنجان به تبریز یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع ای تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: همچنین صبح امروز ساعت ۵.۱۵ برخورد چند دستگاه سواری و یک دستگاه وانت با هم در آزاد راه زنجان به قزوین یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت.

عظیمی علت این تصادف را هم عدم توجه به جلو اعلام کرد و گفت: متأسفانه طی سالجاری تصادفات در آزاد راه زنجان به تبریز افزایش محسوسی داشته است.

کد مطلب 5538025

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