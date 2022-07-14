تصادف در جاده های زنجان ۲ فوتی و ۴ مجروح بر جا گذاشت

سرهنگ محمد علی عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شامگاه چهارشنبه برخورد یک دستگاه سواری با یک دستگاه تریلر در آزاد راه زنجان به تبریز یک فوتی و یک مصدوم بر جای گذاشت.

وی علت اصلی وقوع ای تصادف عدم توجه به جلو ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: همچنین صبح امروز ساعت ۵.۱۵ برخورد چند دستگاه سواری و یک دستگاه وانت با هم در آزاد راه زنجان به قزوین یک فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت.

عظیمی علت این تصادف را هم عدم توجه به جلو اعلام کرد و گفت: متأسفانه طی سالجاری تصادفات در آزاد راه زنجان به تبریز افزایش محسوسی داشته است.