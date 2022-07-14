مجموعه اشعار آئینی امیر رسولی با عنوان «باران گفته است»رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه اشعار آئینی امیر رسولی با عنوان «باران گفته است» در محل زینبیه اعظم زنجان با حضور مداح اهل بیت، حاج سیفی اردبیلی، حاج جواد رسولی، حاج غلامرضا عینی فرد، حاج مرتضی حیدری، حاج ولی الله کلامی و حاج سنایی و شاعران اهل بیت رونمایی شد.

حاج سید تقی سیفی اردبیلی، در این مراسم در آئین رونمایی از اشعار آئینی با عنوان «باران گفته است»، گفت:: ۷۰ سال است که در دستگاه امام حسین (ع) برای اهل بیت مدیحه سرایی می‌کنم و عاشق اهل بیت هستم و این عشق رو به روز بیشتر می‌شود.

وی بر لزوم قدر دانستن پیر غلامان و مداحان اهل بیت تاکید کرد و افزود: باید قدر این نعمت‌ها را بدانیم و برای آنها قدر و منزلت ویژه در جامعه قائل شویم.

در ادامه شاعر آئینی امیر رسولی ابراز داشت: کتاب شعر «باران گفته است» در ۱۰ سال اخیر به مرحله چاپ رسیده که دارای ۵۵ شعر با مضامین آئینی است.

وی با بیان اینکه اغلب اشعار به شخصیت‌های صدر اسلام و در ادامه به واقعه عاشورا پرداخته شده است، افزود: عمده قالب‌های ادبی مجموعه اشعار «باران گفته است» غزل است، گفت این مجموعه ادبی در قالب‌های شعری برخی از اشعار نیز غزل مثنوی و مسمط است.

رسولی تاکید کرد: این اثر در ابتدا با غزلی در مضمون راز و نیاز با پروردگار دو عالم است که مخلوق خداوند با ابیات ادبی در پی طلب استغفار و امیدوار به بخشش‌های بی‌کران خداوند است.

این کتاب سومین اثر مکتوب حوزه هنری زنجان در سال ۱۴۰۱ است که با شمارگان ۶۰۰ نسخه در ۱۳۲ صفحه توسط انتشارات فصل پنجم چاپ و منتشر شده است.