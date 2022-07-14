به گزارش خبرگزاری مهر، محسن خاکی نهاد در حاشیه همایش «مرز تماس» گفت: گفتمان دولت، گفتمان امامین انقلاب است و تکریم مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه از اولویت بالایی برخوردار است.
وی افزود: حسب سیاستهای دولت همایشی را امروز با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و کارکنانی که بیشترین تماس را با مردم دارند برگزار کردیم این سلسله جلسات و نشستها ادامه پیدا خواهد کرد تا سطح خدمترسانی و کیفیت آن بالا برود.
وی افزود: از همه کسانی که در این حوزه میتوانند به ما کمک کنند دعوت میکنیم به ما بپیوندند تا در سطح استان و دستگاههای اجرایی بتوانیم کیفیت خدمات را بالا ببریم.
خاکی نهاد علت نامگذاری این همایش را سیاستهای عمومی دولت برای افزایش سرمایههای اجتماعی عنوان و اظهار کرد: یک سری از همکاران ما در دستگاههای اجرایی مواجههی مستقیم با مردم دارند اگر بالاترین خدمات را هم در یک دستگاه اجرایی ارائه شود اما آن حلقه نهایی نتوانند رضایت مردم را جلب کنند کل کار بیاثر خواهد شد.
به گفته معاون توسعه منابع و پشتیبانی استانداری هرمزگان در همین راستا تیم مدیریتی دولت که در هرمزگان مستقر است بیشترین زمان را به اصلاح فرآیندها اختصاص میدهد.
وی با بیان اینکه یک سری فرآیندها مانند میز خدمت کارایی لازم را ندارند، افزود: باید فرآیندها اصلاح شود ممکن است یک سری خدمات شاید اصلا نیاز به حضور نداشته باشد به همین دلیل کسانی که بیشترین مواجه را با مردم دارند میتوانند بهترین مشاوره را در این زمینه به ما بدهند.
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