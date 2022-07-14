شیوع سریع کرونا در شرق استان سمنان/ مراجعه ۱۵۲نفر به مراکز درمانی

حسین شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی هفته گذشته و ۲۴ ساعت منتهی به چهارشنبه، تعداد مراجعان با علائم مشکوک کرونا در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود افزایش چشم گیر داشته است، بیان کرد: این رشد نشان از سرعت شیوع بیماری در سویه جدید دارد.

وی با بیان اینکه ۱۵۲ مراجعه تنها در ۲۴ ساعت منتهای به چهارشنبه به درمانگاه‌ها و مراکز بهداشتی شهرستان‌های شاهرود و میامی ثبت شده است، ابراز کرد: هشت نفر بیمار کرونایی در بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود بستری هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از رشد تصاعدی تعداد مراجعان با علائم کرونا خبر داد و گفت: خوشبختانه هنوز هیچ بیمار کرونایی به دلیل وخامت حال در مرکز مراقبت‌های ویژه بستری نشده و همچنین فوتی کرونایی در شاهرود و میامی نداشتیم.

شیبانی با بیان اینکه این وضعیت البته شکننده است و اگر تعداد مراجعان سرپایی به همین شکل تصاعدی افزایش یابد قطعاً تعداد بستری‌ها، بستری بدحال و حتی فوتی ما نیز بالا می‌رود، ابراز کرد: این وضعیت حاصل عادی انگاری بود که مدتی اتفاق افتاد و ماسک توسط مردم کنار گذاشته شد.

وی با بیان اینکه واکسیناسیون مقابله با کرونا اولویت مهم ما است، گفت: کسانی که بالای ۱۸ سال داشته و دز سوم واکسن کرونای خود را دریافت نکردند الزاماً باید برای واکسیناسیون مراجعه کنند و کسانی نیز سه دز واکسن را دریافت کرده‌اند بعد از شش ماه می‌بایست دز یادآور را نیز تزریق کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود همچنین از ثبت ۱۵۲ تست کرونای مثبت در بازه زمانی ۲۴ ساعت منتهی به پایان بیست و یکم تیرماه ۱۴۰۱ در شهرستان‌های شاهرود و میامی خبر داد و گفت: شیوع بیماری و شدت آن بسیار بالا است.

به گزارش مهر، هم اکنون شاهرود و مهدی شهر دو شهر مستقر در وضعیت زرد کرونایی یا همان هشدار جدی در بین شهرهای استان سمنان هستند.