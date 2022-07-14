امام خمینی با درک پیام غدیر و عاشورا علیه استکبار جهانی قیام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید مهدوی عصر چهارشنبه در مراسم «ستایشگران غدیر و عاشورا» با اشاره به اینکه ما به واسطه داشتن ولایت اهل‌بیت (ع) غنی‌ترین انسان‌های عالم هستیم، اظهار کرد: کسی که شعائر الهی را بزرگ بدارد، دچار خسران نمی‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه عید غدیر و روز عاشورا جز شعائر الهی است، تصریح کرد: چون در قیام امام حسین (ع) نشان از جهاد و تلاش برای ایجاد حاکمیت الهی وجود داشت بخاطر همین مجلس توسل و ذکر ابا عبدالله الحسین از بزرگترین شعائر الهی می‌باشد.

وی با تاکید بر اینکه در عصر غیبت امام زمان (عج) هیچ شخصیتی به اندازه امام خمینی (ره) پیام غدیر و عاشورا را درک نکرد، افزود: امام خمینی (ره) با دریافت پیام غدیر و عاشورا علیه استکبار جهانی قیام کرد.

حجت الاسلام مهدوی با اشاره به تأثیر پیام سرود «سلام فرمانده» در میان مردم کشورهای مختلف، اذعان کرد: به زودی شاهد جلوه این سرود در جهان مستضعفین خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اکنون وارد جنگ با استکبار جهانی شده‌ایم و برای کمک به حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) باید با تمام وجود تلاش کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه دشمن می‌خواهد در دل اهل ایران با ابزار فضای سایبری و فشار اقتصادی ایجاد یاس کند، ابراز کرد: فاسدترین حکومتی در تاریخ ایران رژیم پهلوی است که رسانه‌های استکبار و نظام سلطه در صدد تطهیر آن رژیم منحط است.

وی با تاکید بر اینکه عده‌ای به دنبال تطهیر فساد رژیم پهلوی هستند، افزود: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی به دوران رژیم پهلوی باز می‌گردد ولی متأسفانه مشکلات اقتصادی را بر گردن دولت جمهوری اسلامی می‌اندازند.

واقعه عاشورا نتیجه روز غدیر است

در ادامه مراسم، حجت‌الاسلام محمد میرزا محمدی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین روز الهی روز غدیر است، تصریح کرد: اولین منادی غدیر حضرت زهرا (س) است.

استاد حوزه و دانشگاه اذعان کرد: جامعه‌ای که غدیر را فراموش کند امام معصوم (ره) را با شعار تقرب به خداوند به شهادت می‌رساند.

وی با بیان اینکه واقعه عاشورا نتیجه فراموشی روز غدیر است، اضافه کرد: تجمع و جلسات یکپارچه ویژه عید غدیر با حضور و همکاری هیئات مذهبی باید برگزار شود.