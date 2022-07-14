کرمان گرمتر می شود/ رعد و برق و طوفان در جنوب استان

مریم حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی در جنوب استان طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین تا پایان هفتۀ جاری وزش باد و خیزش گرد و خاک در شرق و جنوبشرق استان انتظار می‌رود. وزش باد و خیزش گرد و خاک موجب کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در مناطقی همچون ریگان، فهرج و زهکلوت خواهد شد. ضمن اینکه امروز در برخی ساعات بر غلظت غبار در مناطق جنوب غربی استان افزوده می‌شود.

وی از افزایش تدریجی دمای استان کرمان طی هفته آینده خبر داد.