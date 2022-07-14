احمد وحیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان کرمانشاه، اظهار کرد: خرسندیم که در بدو ورود دبه کرمانشاه سعادت زیارت قبور شهدا نصیبمان شد و از مزار شهدا به محلات محروم کرمانشاه خواهیم رفت.

وی افزود: برنامه دیدار با چند فعال اجتماعی، بازدید از قطار شهری کرمانشاه برای رسیدگی به مشکلات و بررسی طرح‌ها از دیگر برنامه‌های سفر به کرمانشاه است.

وزیر کشور تصریح کرد: در همه حوزه‌ها برنامه‌هایی پیش‌بینی شده که باید برای تحقق آن تلاش شود، بازآفرینی شهری، قطار شهری کرمانشاه از مواردی است که در این سفر باید به آنها توجه شود که در این سفر نیز، رئیس‌جمهور حدود هزار میلیارد تومان برای حل مشکلات این حوزه اختصاص داده شده است.

وحیدی با اشاره به میزان اعتبار اختصاص یافته به استان کرمانشاه عنوان کرد: در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کل استان در نظر گرفته شده است.