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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۹:۵۴

مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر:

۱۳۶ هزار مسافر از مرز تمرچین پیرانشهر تردد کردند

۱۳۶ هزار مسافر از مرز تمرچین پیرانشهر تردد کردند

ارومیه – مدیر پایانه مرزی تمرچین پیرانشهر از تردد ۱۳۶هزار مسافر طی سه ماهه نخست سالجاری خبر داد.

ایرج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد نزدیک به چهار برابری تردد مسافر از پایانه مرزی تمرچین در سه ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در سه ماهه اول سال جاری بالغ بر ۱۳۶ هزار مسافر از طریق این پایانه مرزی تردد داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حکایت از رشد چشمگیر چهار برابری دارد.

وی ادامه داد: دلیل افزایش تردد مسافرین از طریق این پایانه مرزی بهبود شرایط کرونا و افزایش واکسیناسیون و نیز کاهش محدودیت‌ها بوده به طوری که در همین مدت ۳۲۱۹ اتوبوس نیز از طریق این پایانه مرزی تردد کرده در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشته این مقدار به دلیل محدودیت‌های ناشی از بیماری کرونا صفر بوده است.

آزادی گفت: در سه ماهه اول سال جاری مجموعاً ۴۰۰۵ کامیون از پایانه مرزی تمرچین تردد کردند که شامل ۱۱۴۶ کامیون حامل کالاهای وارداتی و ۲۸۵۹ کامیون حامل کالاهای صادراتی بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش بالغ بر ۱۰ برابری در تعداد کامیون‌های ورودی و افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی در تعداد کامیون‌های خروجی را شاهد بوده‌ایم.

کد مطلب 5538079

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