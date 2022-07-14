۳۳ مجتمع آب روستایی در خراسان جنوبی ایجاد می شود

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات قرارگاه آبرسانی استان اظهار کرد: بر اساس مصوبات قرارگاه آبرسانی خراسان جنوبی و در قالب قرارداد، ۳۳ مجتمع آب روستایی و آبرسانی به سه تک روستا با اعتبار ۲۵۶ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای انجام این کار تأمین شده است، گفت: در این راستا قرارگاه شهید ناصری در شهرستان‌های نهبندان، درمیان و سربیشه و سازمان بسیج سازندگی استان هم در هشت شهرستان دیگر استان اقدامات لازم را انجام می‌دهند.

امامی اضافه کرد: برای تسریع در روند اجرای این پروژه‌های آبرسانی روستایی، مقرر شد قرارگاه شهید ناصری و بسیج سازندگی برنامه زمان بندی خود را به قرارگاه آبرسانی استان ارائه کنند تا بر این اساس پروژه‌های مد نظر تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسند.

وی تصریح کرد: با اجرای این پروژه‌ها چهار هزار و ۵۰۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از مزایای این پروژه‌ها که تأمین آب پایدار است، برخوردار خواهند شد.

مدیرعامل آبفای خراسان جنوبی با بیان اینکه بعضی از روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان هم دچار تنش آبی هستند، گفت: اگرچه این روستاها در موافقت نامه ملی مد نظر قرار گرفته‌اند اما در قرار داد با قرار گاه امام حسن مجتبی (ع) دیده شده‌اند.

به گفته وی بر اساس دستور استاندار تا هفته دولت ۱۴۰۲ این روستاها باید تعیین تکلیف و از آب پایدار برخوردار شوند که برای انجام این کار ۳۵۰ میلیارد تومان با فهرست بهای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد شده است.

وی اظهار کرد: تنش آبی موجود در روستاهای مورد نظر ناشی از کمبود مخزن و یا وجود اشکال در خطوط انتقال آب است که با انجام این کار این روستاها از آب پایدار برخوردار خواهند شد.

امامی ادامه داد: در این راستا بخش زیادی از خطوط انتقال آب روستایی که دچار فرسودگی شده‌اند هم تعویض خواهند شد.