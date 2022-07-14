تزریق واکسن برای دانش آموزان اجباری نیست

رضا رضایی در گفتگو با مهر بیان کرد: با توجه به شیوع سویه جدید کرونا در استان کرمان نظارتهای و دستور العمل های ویژه در این خصوص ابلاغ شده است و مدیران مدارس در همه کلاس‌های تقویتی باید این دستور العمل ها را با دقت اجرا و نظارت کنند.

وی استفاده از ماسک را در مدارس و کلاس‌های اجباری دانست و گفت: فاصله گذاری نیز با دقت رعایت می‌شود اما با وجود توصیه‌هایی که در خصوص تزریق واکسن به دانش آموزان می‌کنیم اما اجباری در این زمینه وجود ندارد.

وی عنوان کرد: همچنین در زمینه ثبت نام دانش اموزان هیچ گونه هزینه‌ای در زمان ثبت نام نباید اخذ شود ضمن اینکه تزریق واکسن برای ثبت نام نیز الزامی نیست.

وی از والدین خواست در صورت بروز هر گونه مشکل در این زمینه مراتب را اطلاع رسانی کنند.