ادای احترام اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به مقام شهدای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که به همراه تعدادی از معاونین وزیران مربوطه شب گذشته وارد گلستان شدند صبح پنجشنبه در نخستین برنامه کاری خود با حضور در گلزار شهید گمنام گرگان در تپه نورالشهدا ناهارخوران یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و با آرمان‌های شهدا تجدید پیمان بستند و از پروژه در حال احداث پارک موزه دفاع مقدس در جوار مزار شهدای گمنام گرگان بازدید کرده و در جریان روند ساخت و ساز و مشکلات آن قرار گرفتند.

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سفر سه روزه خود به گلستان، مشکلات حوزه فرهنگی گلستان، و به طور ویژه مشکلات بخش گردشگری را بررسی خواهند کرد.

معرفی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی، ادبی و هنری استان گلستان، بررسی مشکلات، چالش‌ها، نیازها و دغدغه‌های فرهنگی استان، بررسی پروژه‌های عمرانی مرتبط با حوزه فرهنگ و دیدار با چهره‌های فرهنگی، ادبی و هنری استان و تجلیل از سرآمدان استان از اهداف سفر سه روزه اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به گلستان است.

معاونین وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، معاون سازمان تبلیغات اسلامی در این سفر در کنار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس حضور دارند.

مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات، احمد راستینه هفشجانی نماینده شهرکرد، بن و سامان، محمدمهدی فروردین نماینده فیروزآباد، حسین میرزایی نماینده اصفهان و ورزنه، سیدعلی یزدی‌خواه نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، مجید نصیرایی نماینده طبس، فردوس، سرایان و بشرویه، حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار، زهراسادات لاجوری نماینده اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات، بیژن نوباوه نماینده تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات و احمد مبلغی اعضای حاضر در این سفر در کنار غلامرضا منتظری نماینده گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس این کمیسیون به عنوان میزان اصلی حضور دارند.

بازدید از پروژه‌های نیمه تمام فرهنگی، ورزشی، گردشگری و صنایع دستی، بازدید از آبشار کبودوال علی‌آباد کتول، بازدید از روستای بدون بیکار و مرکز تولید مبل در روستای عطاآباد، حضور در نمازهای جمعه گرگان و آق‌قلا و بندرترکمن، بازدی از جاذبه‌های گردشگری بندرترکمن خصوصاً پیست اسب دوانی، بازدی د از جزیره آشوراده، از برنامه‌های این سفر است.

نمایندگان و فرمانداران همراه با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به صورت میدانی از پروژه‌ها بازدید و مشکلات را مورد ارزیابی قرار می‌دهند و در پایان سفر جلسه جمع بندی با حضور استاندار، اعضای مجمع نمایندگان و مدیران استانی برگزار و صورت جلسه آن برای تصمیم‌گیری نهایی تهیه می‌شود.