دستگیری سارق اماکن خصوصی در نظرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و باغات در شهرستان "نظرآباد"، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت‌ها در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی موفق شدند رد پای سارقی سابقه دار را در این رابطه شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی نظرآباد گفت: سارق دستگیر شده در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیسی به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شد.

وی ضمن بیان اینکه از مخفیگاه متهم تعدادی اقلام سرقتی شامل پمپ آب، تلویزیون، ابزارآلات، کابل مسروقه، شیرآلات و دیگر اقلام کشف شد، متذکر شد: از شهروندان انتظار داریم تا موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.