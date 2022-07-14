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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۵

فرمانده انتظامی نظرآباد خبر داد؛

دستگیری سارق اماکن خصوصی در نظرآباد

دستگیری سارق اماکن خصوصی در نظرآباد

البرز - فرمانده انتظامی نظرآباد از دستگیری سارق اماکن خصوصی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج‌الله اسدالهی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی و باغات در شهرستان "نظرآباد"، بررسی موضوع با هدف کشف سرقت‌ها در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی این فرماندهی با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی موفق شدند رد پای سارقی سابقه دار را در این رابطه شناسایی و او را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی نظرآباد گفت: سارق دستگیر شده در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیسی به ارتکاب ۱۵ فقره سرقت اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقام قضائی شد.

وی ضمن بیان اینکه از مخفیگاه متهم تعدادی اقلام سرقتی شامل پمپ آب، تلویزیون، ابزارآلات، کابل مسروقه، شیرآلات و دیگر اقلام کشف شد، متذکر شد: از شهروندان انتظار داریم تا موارد مشکوک را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5538092

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