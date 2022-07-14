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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۰۹

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج چهارباغ:

محور حادثه‌آفرین سهیله - چهارباغ سلامت مردم را تهدید می‌کند

محور حادثه‌آفرین سهیله - چهارباغ سلامت مردم را تهدید می‌کند

البرز - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چهارباغ گفت: در محور حادثه‌آفرین سهیله - چهارباغ همواره خطر بروز تصادفات جان روستاییان و دیگر مسافران وجود دارد.

حسین حسنیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پیگیری‌های مستمر با مسؤولان ذیربط بارها ضرورت استاندارد سازی محور سهیله - چهارباغ را مطرح کرده‌ایم اما متأسفانه تاکنون وعده‌های آنان عملی نشده و از حرف و شعار فراتر نرفته است.

وی افزود: حدود ۳۰ هزار نفر در ۱۵ روستای حاشیه محور سهیله - چهارباغ ساکن هستند و همواره خطر بروز تصادفات جان روستاییان و دیگر مسافران این محور را مورد تهدید قرار داده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چهارباغ گفت: کم توجهی‌ها نسبت به مرمت و رفع نواقص محور سهیله - چهارباغ در شرایطی خودنمایی می‌کند که در حاشیه این محور مراکز نظامی و انتظامی حساس نیز مستقر هستند.

وی متذکر شد: کم عرض بودن، عدم نصب علائم راهنمایی، نداشتن خط کشی وسط جاده و نیز نبود شانه خاکی از عوامل مهم وقوع تصادفات مستمر در این جاده است.

کد مطلب 5538097

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