حسین حسنیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پیگیری‌های مستمر با مسؤولان ذیربط بارها ضرورت استاندارد سازی محور سهیله - چهارباغ را مطرح کرده‌ایم اما متأسفانه تاکنون وعده‌های آنان عملی نشده و از حرف و شعار فراتر نرفته است.

وی افزود: حدود ۳۰ هزار نفر در ۱۵ روستای حاشیه محور سهیله - چهارباغ ساکن هستند و همواره خطر بروز تصادفات جان روستاییان و دیگر مسافران این محور را مورد تهدید قرار داده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان چهارباغ گفت: کم توجهی‌ها نسبت به مرمت و رفع نواقص محور سهیله - چهارباغ در شرایطی خودنمایی می‌کند که در حاشیه این محور مراکز نظامی و انتظامی حساس نیز مستقر هستند.

وی متذکر شد: کم عرض بودن، عدم نصب علائم راهنمایی، نداشتن خط کشی وسط جاده و نیز نبود شانه خاکی از عوامل مهم وقوع تصادفات مستمر در این جاده است.