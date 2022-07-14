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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۱۵

رئیس بنیاد مسکن گلوگاه:

۸ واحد مسکونی غیرمقاوم در گلوگاه تخریب شد

۸ واحد مسکونی غیرمقاوم در گلوگاه تخریب شد

گلوگاه- رئیس بنیاد مسکن گلوگاه از اجرای مصوبات سفر استاندار به شهرستان خبر داد و گفت: هشت واحد مسکونی غیرمقاوم و فرسوده در روستای مصیب محله تخریب شد.

سیدرضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای مصوبات سفر شهرستانی استانداری مازندران افزود: پس از سفر دکتر حسینی پور استاندار مازندران به اتفاق مدیران کل دستگاه‌های اجرایی به شهرستان گلوگاه و حضور در برخی روستاهای این شهرستان ازجمله تیله نو و مصیب محله ودستور استاندار مبنی برسرعت بخشیدن اجرای پروژه‌های عمرانی دراین روستاها، اجرای طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: همچنین تخریب هشت واحد مسکونی غی رمقاوم (فرسوده) در روستای مصیب محله انجام شد و و این روند هم اکنون نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: هشت واحد مسکن روستایی غیرمقاوم و فرسوده تخریب شد و احداث واحدهای مسکونی با نظارت بنیاد مسکن در دست اقدام است.

کد مطلب 5538102

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