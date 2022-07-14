صدور ۷۴۰ فقره پروانه عبور ترافیکی در البرز

پیمان بختیاری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ و حراست از راه و ابنیه فنی مسیرها و بهمنظور تأمین ایمنی تردد و عدم بروز اختلال در تردد وسایل نقلیه، مشخصات بارهایی که نیاز به حمل شدن دارد باید به لحاظ ابعاد و وزن منطبق با مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راهها باشد.
وی افزود: در برخی شرایط خاص نیاز به جابهجایی محمولههایی با مشخصاتی خارج از مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار وجود دارد که این مجموعه از بارهای خاص ملزم به دریافت پروانه عبور از ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای هستند و به آنها بارهای ترافیکی گفته میشود.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک راهداری البرز بیان کرد: سرعت، ساعت، مسیر مجاز و نیاز به خودروی اسکورت از جمله مواردی است که در پروانه ترافیکی ناوگانهای باری دارای بار ترافیکی قید میشود و راننده مکلف به رعایت آن است.
بختیاری یادآور شد: در سه ماهه نخست سال جاری ۷۴۰ فقره پروانه عبور بارهای ترافیکی از سوی این ادارهکل برای متقاضیان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.
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