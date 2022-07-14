وحید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفر ریاست جمهوری و هیأت دولت به شهرستان گیلانغرب، اظهار کرد: بیست و هشتمین سفر ریاست جمهوری منشأ خیر و برکت فراوان برای استان کرمانشاه بوده و پیگیر مطالبات مردم شهرستان گیلانغرب هستیم.

وی افزود: مسائل و مشکلات شهرستان درحوزه‌های مختلف جمع‌بندی و ارائه شده و در جلسه شورای اداری با حضور سعید محمد رئیس مناطق آزاد کشور آخرین بررسی و نکات حائز اهمیت مطرح خواهد شد.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به مشکلاتی از جمله آب شرب، راه‌های مواصلاتی و مبلمان شهری، تصریح کرد: مشکلات این حوزه‌ها سه اولویت مهم و اساسی شهرستان گیلانغرب بوده که در کنار این مشکلات در دیگر حوزه‌هایی از قبیل بهداشت و درمان با نبود سی تی اسکن، کمبود چارت تخصصی پزشکان، لزوم ایجاد مرکز بهداشتی درمانی و توسعه مرکز درمانی در بخش گواور و کمبود برخی امکانات پزشکی مواجه هستیم.

محمدی گفت: در حوزه‌های صنعت و معادن، صادرات و واردات و توسعه مرز، زیرساخت‌ها و خدمات عمران روستایی، امکانات و تجهیزات ورزشی، مراکز فرهنگی و هنری، کمبود فضاهای آموزشی و وجود مدارس کانکسی، لزوم ایجاد سایت و مجتمع اداری، ایجاد ادارات مرتبط در بخش گواور، شبکه‌های پایاب سدها، سامانه گرمسیری و همچنین امکان استفاده بهتر از ظرفیت سدها برای رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه، حفظ منابع ارزشمند طبیعی شهرستان از مطالبات عمومی شهرستان گیلانغرب است.

وی خاطر نشان کرد: اجرای روکش آسفالت محورهای مواصلاتی شهرستان، آبرسانی به شهر و روستاهای دارای بحران تنش آبی، اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده، اجرای زیرساخت‌های بازارچه مرزی سومار و شروع عملیات اجرایی طرح جامع گمرکی، پیگیری عبور مسافر و زائرین عتبات عالیات از مرز و همچنین تأمین حذف نقاط کور آنتن دهی شبکه تلفن همراه و اینترنت در مرز سومار از دیگر پیگیری لازم و مطالبات سفر رئیس جمهور است.

محمدی بیان کرد: تخصیص آب از محل سامانه گرمسیری برای مصارف صنعتی و کشاورزی با توجه به اراضی مستعد شهرستان و امکان استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت سدهای موجود، امکان سرمایه گذاری و توسعه در بخش معادن قیر طبیعی با توجه به وجود بیشترین ذخایر این حوزه در شهرستان، ایجاد مجتمع رفاهی و خدماتی فرهنگیان و اردوگاه فرهنگی تفریحی با توجه به ظرفیت این امر در شهرستان، صدور مجوز خرید زمین به راه و شهرسازی برای تأمین مسکن ملی از دیگر موارد مطالبه شده شهرستان گیلانغرب از رئیس جمهور است.