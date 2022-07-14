تدوین اطلس سرمایه گذاری در کرمان/ سرمایه گذاران حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهرابی عصر چهارشنبه در همایش دو روزه معرفی فرصتهای سرمایهگذاری استان کرمان بیان کرد: استان کرمان پتانسیلهای بالایی برای جذب سرمایه دارد و تمام پتانسیلهای استان نیز در خدمت سرمایه گذاران قرار میگیرد که با آسایش خاطر اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی با دعوت از بخش خصوصی برای بازدید از فرصتهای سرمایه گذاری در بزرگترین استان کشور افزود: ۲۰۰ پروژه سرمایه گذاری در کرمان احصا و معرفی میشود که شامل زمینههای مختلف سرمایه گذاری است همچنین کارگاهها و پنلهای مختلف در این همایش برگزار میشود که امیدواریم نتایج و خروجی این همایش قابل توجه باشد.
وی از تدوین اطلس سرمایه گذاری در کرمان خبر داد و گفت: مراحل اولیه تدوین این اطلس انجام شده است و اطلاعات به روز رسانی میشود.
وی یکی از اولویتهای مدیریت استان را برداشتن موانع در مسیر راه تولید دانست و افزود: سوق دادن سرمایه گذاران به مسیر اقتصاد دانش بنیان از راهکارهای ما برای توسعه اقتصادی است.
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