ساکنان شهر توپ آغاج ۱۴ روز آب آشامیدنی ندارند

خبرگزاری مهر - گروه استانها- مشکلات بیجار تنها به خود این شهر اختصاص ندارد بلکه شهرهای تازه تأسیس این شهرستان نیز از مزیت شهر بودن فقط یک تابلو و اسم را با خود یدک می کشند و از مشکلات و معضلات عدیده ای رنج میبرند.
«توپ آغاج» در ۳۵ کیلومتری شهر بیجار واقع شده و بعد از گذشت یک دهه از شهر شدن با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم میکند.
این شهر تازه تأسیس با مشکلات پیش و پا افتادهای رو به رو است که نیازمند یک همت جهادی و احساس مسئولیت از سوی مدیران است.
تنها نماد شهر بودن توپ آغاج تابلویی است که شهرداری با جمله «به شهر شهید پرور توپ آغاج خوش آمدید» منقوش شده و دیگر مشکلات مردمان این خطه عملاً به فراموشی سپرده شده است.
متأسفانه نبود آب آشامیدنی در ۱۴ روز گذشته و قطعیهای مکرر برق، تلفن و آنتن موبایل در این تابستان گرما سوز، قطعاً چیزی جز سختی و مشقت این مردم را نمیرساند.
چندین سال از طرح انتقال آب به شهر توپ آغاج میگذرد، طرحی که در آن مقرر شد ۲۰ کیلومتر لوله گذاری آب انجام شود که ۶ کیلومتر لوله گذاری آب انجام و ۴ کیلومتر لوله گذاری همچنان مسکوت مانده است و هیچ مسئولی در این خصوص پاسخگو نیست.
زهرا احمدی یکی از بانوان شهر توپ آغاج در گفت گو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از وضعیت موجود این شهر اظهار داشت: متأسفانه در فصل تابستان آب شرب در این شهر به شرایط حاد میرسد، اکنون بیش از ۴۸ ساعت است که یک قطره آب از لولههای این شهر جاری نشده و فقط با شرایط سخت و غیرقابل باور زندگی خود را میگذرانیم.
وی افزود: باید با چشم خود مشاهده کنید که در هیچ کشور جهان سومی این گونه وضعیتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه ۳ فرزند دارد و در این هوای گرم تابستان بسیار بی قرار هستند، افزود: چگونه برای نوزادان و کودکان خردسال خود در این این شرایط مباحث بهداشتی و سلامتی آنها را تضمین کنیم.
این بانوی ساکن شهر توپ آغاج خاطرنشان کرد: برای نظافت فرزند خود مجبور به خرید آب معدنی از فروشگاه شدم، آیا مسئولان مرکز نشین استان کردستان این وضعیت را قبول خواهند کرد؟
با وضعیت نامناسب خدمات زیربنایی نمیتوان به مهاجرت معکوس مردم امیدوار بود
احمد لطف الله زاده یکی دیگر از شهروندان توپ آغاج در این باره میگوید: متأسفانه این شهر کامل به فراموشی سپرده شده است، در کنار فشارهای اقتصادی، تورم و گرانی باید نبود آب و برق را نیز تحمل کنیم.
وی افزود: زنان و کودکان ما در این شرایط بسیار سخت و ناگوار زندگی میکنند و این در حالی است که مسئولان انتظار مهاجرت معکوس در شهرستان بیجار را دارند در حالی که از کمترین و ابتداییترین امکانات و حق شهرنشینی محروم هستیم، آیا کسی این شرایط غیرقابل تحمل را قبول خواهد کرد؟
وی با انتقاد از وعدههای واهی انتخاباتی کاندیداها در فصل انتخابات به مردم شهرهایی همانند توپ آغاج، اظهار کرد: مردم این شهر در تمام صحنههای مهم انقلاب حضوری خود جوش داشته و در عمل همیشه وفاداری خود را به آرمانهای امام و انقلاب به نمایش گذاشتند، لذا این حق مردم این شهر نیست که در بدترین شرایط ممکن با کمترین امکانات و خدمات شهری زندگی کنند.
قهرمان میرزایی از کشاورزان شهر توپ آغاج نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اکنون که فصل برداشت گندم در این شهر است، در مقابل گرمای شدید تابستان حتی برای شستن دست و صورت خود در مضیقه هستیم، با خستگی و تشنگی تمام و با همان گرد و خاک شب را به روز و روز را به شب میرسانیم، واقعاً زبانمان از بیان دردهایمان قاصر است.
وی گفت: ساکنین شهر توپ آغاج با برخورداری از منابع آبی بسیار خوب اکنون مجبورند با سهل انگاری و بی تفاوتی مسئولین، با دبههای پلاستیکی در چشمههای غیر بهداشتی و آرسنیک دار به دنبال آب شرب باشند تا شاید خانوادههایشان از تشنگی تلف نشوند.
این شهروند خاطرنشان کرد: واقعاً نمیدانیم چگونه صدایمان را به مسئولان کشوری برسانیم چرا که ما دیگر تحمل این همه سختی را نداریم.
قطعی مکرر آب شرب در توپ آغاج ۱۴ روزه شد
اکبر علی کرمیان عضو شورای شهر توپ آغاج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفتههای گذشته مردم شهر توپ آغاج بدترین و سختترین وضعیت را در این گرمای بی سابقه تابستان تحمل کردهاند، بی آبی و قطعی ۲ هفتهای آب در این شهر زندگی را برای ساکنین عملاً غیرممکن ساخته و در مقابل این مشکلات متأسفانه مسئولان مهر سکوت بر لب زده و طوری رفتار میکنند که گویی در شهر هیچ خبری نیست.
وی گفت: مردم برای تأمین آب آشامیدنی مجبورند از چشمه این شهر که سرشار از ماده سمی است آب مورد نیاز خود را تأمین کنند که بی گمان استفاده طولانی مدت از آب این چشمه که حاوی مواد سمی است در آیندهای نه چندان دور موجب بروز بیماریهای سخت و لاعلاج در بین مردم توپ آغاج خواهد شد.
این عضو شورای شهر توپ آغاج بیان کرد: آیا مسئولان با شرایط امروز این مردم میتوانند به همراه خانوادههای خود یک روز را در این شهر سپری کنند بی گمان جوابشان منفی است، ما به عنوان نماینده قشر ضعیف و محروم این شهر خواهان اجرای عدالت و ارائه خدمات مانند سایر مناطق استان کردستان به ساکنین شهر توپ آغاج هستیم.
در صورت تکمیل خط لوله انتقال مشکل آب شرب توپ آغاج رفع خواهد شد
مرادی رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان بیجار نیز در ارتباط با مشکلات کمبود آب شهر توپ آغاج در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره آب و فاضلاب روستایی در سنوات گذشته دو مجتمع آبی را در روستای سیدان احداث کرده است.
وی افزود: آب شرب شهر توپ آغاج از مجتمع شماره ۲ تأمین میشود که علاوه بر توپ آغاج، آب شرب ۸ روستای اطراف نیز از این مجتمع تأمین میشود که همین امر موجب شده تا آب به این شهر نرسد.
مرادی گفت: برای رفع مشکل موجود چند سال گذشته اداره آب شهرستان بیجار اقدام به حفر چاه اختصاصی برای تأمین آب این شهر کرد و چاهی حفر شد.
وی افزود: برای انتقال آب از مجتمع قشلاق خانه و فاصله ۱۰ کیلومتری تا شهر توپ آغاج، تاکنون ۶ کیلومتر از این مسیر لوله گذاری شده است و ۴ کیلومتر از مسیر باقی مانده که در صورت تکمیل لوله گذاری و تأمین اعتبار مسیر باقی مانده مشکل کم آبی این شهر رفع خواهد شد.
مسئولان همواره از مدیرت جهادی در کردستان سخن میرانند اما در مقابل این مشکل نه چندان پیچیده مردم توپ آغاج مهر سکوت بر لبان خود زدهاند.
باید دید که مدیران و مسئولان استان کردستان برای رفع مشکل لوله گذاری مسیر ۴ کیلومتری آب شرب در شهر توپ آغاج که مردم آن در مشقت و سختی به سر میبرند چه اقداماتی انجام میدهند.
آیا تشنگی و زجر بیش از ۲ هزار نفر ساکن شهر توپ آغاج برای ۴ کیلومتر لوله گذاری در تابستان امسال رفع میشود یا به سالهای آتی موکول میشود؟
خبرگزاری مهر تا رفع این دغدغه در کنار مردم توپ آغاج خواهد بود و خبرنگاران ما با گزارشها و اخبار پیگیرانه به بازتاب این مشکل خواهند پرداخت.
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